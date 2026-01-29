Tiroteo en Santa Ana, California: Muere hombre por disparo de policía
La portavoz de la policía de Santa Ana compartió detalles del caso
En Santa Ana, California, un hombre murió luego de un disparo que efectuó un elemento de la policía; esto dijeron las autoridades hoy, jueves 29 de enero de 2026, sobre el tiroteo.
La portavoz de la policía de Santa Ana compartió que en la noche un elemento policial trató de detener un carro, el conductor salió y llevaba un arma, en ese momento fue cuando un policía le disparó. El lugar de los hechos fue acordonado mientras continúan las investigaciones.
En breve más información.