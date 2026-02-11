Tiroteos Estudiante narra momento del tiroteo en Canadá: “Bloqueamos las puertas con mesas” Darian Quist, un estudiante de la escuela de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció un confinamiento. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir fotos "terribles" de la matanza.

Nueve personas murieron y otras 27 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria y una residencia en Canadá, en lo que constituye una de las más graves masacres registradas en este país, informaron las autoridades.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, describió la matanza como un hecho "inimaginable". Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, se declaró "destrozado" por los "horrorosos actos de violencia" y canceló un viaje a Alemania previsto este miércoles para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Estudiante narra momento del tiroteo en Canadá

Darian Quist, un estudiante de la escuela de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, contó a la cadena pública CBC que estaba en clase cuando se les anunció un confinamiento. Al principio no sabía si era algo grave hasta que comenzó a recibir fotos "terribles" de la matanza.

"Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas", refirió. La policía los escoltó luego fuera del edificio.

"Uno piensa que estas cosas nunca pasan", dijo su madre, Shelley Quist, muy afectada. "No voy a perderlo de vista durante un buen tiempo", añadió sobre el joven que resultó ileso.

Tras el tiroteo se ordenó el confinamiento de los habitantes de Tumbler Ridge y de las zonas cercanas. Fue levantado horas después, al descartarse la presencia de otros sospechosos fugados o cualquier amenaza para la población.

"Una de las peores masacres de la historia"

Se sospecha que el ataque lo realizó "una mujer de cabello castaño y con vestido", según la descripción de la policía, que fue encontrada muerta con un disparo aparentemente autoinflingido, indicaron las autoridades.

La policía halló seis personas muertas en la escuela. Una séptima persona herida de bala murió de camino al hospital. Otros dos fallecidos fueron descubiertos en una vivienda de la localidad, que la policía considera "vinculada con el incidente".

Es la segunda matanza registrada en Columbia Británica en menos de un año. En abril de 2025, un hombre mató a once personas en Vancouver al embestir con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.

Nina Krieger, ministra provincial de Seguridad, aseguró que ha sido "una de las peores masacres en la historia" de Canadá.

"Mi hijo menor acaba de terminar la secundaria (...). Mi hija mayor trabaja a 300 metros del colegio. Una vez más, faltó muy poco", dijo a la AFP, visiblemente afectado, Trent Ernst, un periodista local quien ha sido profesor suplente en el instituto de Tumbler Ridge, localidad de unos 2,300 habitantes conocida por sus actividades al aire libre, debido a la cercanía de las montañas y de un parque geológico.

