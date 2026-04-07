escuelas Texas debate incluir historias bíblicas en escuelas públicas y desata polémica nacional Propuesta en Texas para incluir relatos bíblicos en escuelas públicas desata choque entre libertad religiosa y límites constitucionales.

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Historias bíblicas como la de Jonás y la ballena formarían parte de una nueva lista de lecturas para las escuelas públicas de Texas, lo que atrajo a una multitud desbordante a la reunión de la junta estatal de educación del martes.

Líderes religiosos, maestros, padres y estudiantes dedicaron horas a debatir sobre la lista de lecturas para los 5,4 millones de alumnos del estado, desde preescolar hasta el último año de secundaria. El debate surge en un contexto de prolongada controversia en el país sobre el papel de la religión en las escuelas públicas, que sigue impulsando legislación y acciones legales.

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A nivel nacional, el presidente Donald Trump se ha comprometido a proteger y ampliar la libertad de expresión religiosa en las escuelas públicas. Y Texas, un estado conservador que alberga a aproximadamente uno de cada diez estudiantes de escuelas públicas del país, suele marcar la pauta.

Texas se convirtió en el primer estado en permitir la figura del capellán, en 2023. Y el año pasado, entró en vigor en el estado una orden impulsada por los republicanos para que los Diez Mandamientos se exhibieran en las escuelas públicas , aunque alrededor de 120 distritos los retiraron debido a una demanda.

Pero si bien el debate sobre las normas podría tener implicaciones a nivel nacional, para los oradores la cuestión se reducía a si los pasajes son esenciales para comprender la historia y la moral de la nación, o si son inconstitucionales.

"Nuestros hijos necesitan la verdad", dijo Nathan Irving, pastor y padre de ocho hijos de Myrtle Springs, Texas.

"La verdad es la única moneda que nunca se devalúa. Inculcarles la verdad es el mayor amor que podemos brindarles. Esta es la verdad. Este país y este estado se fundaron sobre una cosmovisión cristiana. Nos guste o no, es cierto", agregó.

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Sin embargo, varios oradores citaron la "cláusula de establecimiento" de la Primera Enmienda, que establece que "el Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión".

«Esta lista es una herramienta de proselitismo que no tiene cabida en nuestras escuelas públicas», declaró ante la junta el rabino Josh Fixler, de la Congregación Emanu El, una sinagoga reformista de Houston. «Hay una diferencia entre enseñar sobre religión y enseñar religión, y esta lista obligará a los maestros a cruzar esa línea».

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Megan Boyden, madre de tres hijos y residente de Denton, Texas, lo describió como un ataque directo a su fe personal.

"Como madre cristiana, es mi derecho y mi responsabilidad enseñar la religión de nuestra familia", dijo. "No le corresponde al Estado hacerlo a través de la perspectiva de un maestro que tal vez no comparta mis mismas creencias. ¿Se enseñarán pasajes bíblicos que entren en conflicto con mis creencias?", declaró.

—¿Y qué pasa con los estudiantes no cristianos? —preguntó.

La lista surge de una ley estatal aprobada en 2023, que exigía la creación de una lista de materiales de alta calidad aprobada por el estado.

Los alumnos de tercer grado aprenderían sobre el Camino a Damasco, que narra la transformación de Pablo, de perseguidor de cristianos a seguidor. Los alumnos de último año, por su parte, aprenderían sobre el Libro de Job, la historia de un hombre cuya fe se pone a prueba cuando lo pierde todo.

La lista también incluye clásicos como "El gato con sombrero" del Dr. Seuss, historias sobre el héroe popular nacional Daniel Boone, obras de famosos afroamericanos como Frederick Douglass y Martin Luther King Jr., y un libro sobre Harriet Tubman, la figura clave del Ferrocarril Subterráneo.

La junta, de tendencia republicana, aprobó previamente un nuevo plan de estudios con énfasis bíblico, cuya incorporación es opcional para las escuelas desde preescolar hasta quinto grado. Se espera una votación final sobre la lista en junio. Ningún cambio entraría en vigor hasta el año escolar 2030-31.

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La junta también está considerando los estándares de estudios sociales, que han sido criticados por ser demasiado centrados en el estado, no enfocarse lo suficiente en los acontecimientos mundiales y estar plagados de un trasfondo de excepcionalismo estadounidense. Estos estándares exigen que los estudiantes “identifiquen la bandera de Texas como un símbolo del orgullo texano” y reconozcan el himno estatal “Texas, Our Texas”.

También se espera que los estudiantes sean capaces de comprender historias sobre la Independencia de Texas.

Los debates sobre el currículo surgen ocasionalmente. A lo largo de los años, las juntas estatales en lugares como Kansas han debatido si la enseñanza de la evolución debería reflejar dudas sobre la teoría científica bien establecida y dejar espacio para argumentos que sugieren que la complejidad del universo apunta a un diseño inteligente.

Allison Cardwell, madre de un alumno de cuarto grado y maestra de estudios sociales de quinto grado, instó a la junta a reconsiderar los estándares. Afirmó que el quinto grado sería la única vez que la mayoría de los estudiantes de Texas recibirían instrucción en historia de Estados Unidos hasta la preparatoria.

“Tenemos que preguntarnos: ¿Cómo podemos esperar formar ciudadanos que valoren la libertad, la responsabilidad y los principios sobre los que se fundó este país, si no nos aseguramos de que comprendan realmente esos fundamentos?”, dijo.