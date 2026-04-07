Guerra Las claves del alto al fuego de dos semanas anunciado por Donald Trump con Irán Donald Trump afirmó que recibió una propuesta de 10 puntos de Irán que considera viable para alcanzar un acuerdo.

Video Ultimátum de Donald Trump: ¿La población en Irán forma cadenas humanas como protesta?

El presidente Donald Trump anunció que suspenderá durante dos semanas un posible ataque militar contra Irán, condicionado a que ese país acepte un alto el fuego y garantice la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

La decisión, explicó, se da tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes le solicitaron frenar una ofensiva que, según dijo, estaba prevista para ejecutarse de forma inminente.

PUBLICIDAD

“Con base en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas. ¡Esto será un alto el fuego bilateral!”, declaró Donald Trump.

El mandatario aseguró que Estados Unidos ya ha cumplido sus objetivos militares y que las negociaciones con Irán están avanzadas hacia un acuerdo de paz duradero en Medio Oriente.

“La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente”, afirmó.

Revela Donald Trump que Irán le hizo una propuesta

El mandatario también compartió que Irán presentó una propuesta de 10 puntos, la cual calificó como viable para continuar las negociaciones.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete”, señaló.

Afirma que podría marcar un fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán que lleva más de 70 años

Además, Donald Trump afirmó que este proceso podría marcar el cierre de un conflicto entre Estados Unidos e Irán que lleva más de 70 años y que ha dejado miles de muertos.

PUBLICIDAD

“En nombre de Estados Unidos, como presidente, y también representando a los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema de largo plazo cerca de resolverse”, concluyó.

Este alto al fuego por dos semanas se da después de que Pakistán asumiera un papel de mediador y solicitara formalmente a Donald Trump extender el plazo impuesto a Irán para poner fin al bloqueo en el Golfo.

En medio de una escalada militar que ya entraba en su sexta semana y que ha provocado miles de muertes y una grave disrupción energética global, el gobierno paquistaní pidió abrir una ventana para la diplomacia y evitar un mayor deterioro del conflicto.

El primer ministro Shehbaz Sharif planteó directamente la solicitud, al urgir a ambas partes a frenar las hostilidades y dar margen a las negociaciones.

“Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que extienda el plazo por dos semanas… Pakistán, con toda sinceridad, pide a los hermanos iraníes abrir el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo como un gesto de buena voluntad”, expresó.

Los precios del petróleo se desploman más de un 10%

tras anuncio de alto el fuego

Los precios del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) registraron una fuerte caída superior al 10% luego de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo de alto el fuego con Irán.

El contrato del WTI para entrega en mayo perdió 12.04 dólares por barril, equivalente a un descenso de 10.66%, para ubicarse en 100.90 dólares.

PUBLICIDAD

El retroceso se produjo minutos después del anuncio de Trump, que llegó poco antes de que venciera el plazo impuesto a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo.