Noticias Rusia intensifica bombardeos en Ucrania: ataques contra tren de pasajeros e instalación energética dejan 12 muertos Ataques rusos contra Ucrania dejaron 12 muertos tras impactar un tren de pasajeros y dañar instalaciones energéticas, en medio de supuestas negociaciones de paz.

Bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de Ucrania y contra un tren de pasajeros dejaron 12 muertos y decenas de heridos, informaron este martes las autoridades ucranianas, en plenas tratativas directas entre Moscú y Kiev para intentar poner fin a cuatro años de guerra.

El presidente Volodimir Zelenski señaló que el tren atacado en la región de Járkov llevaba 200 pasajeros. La primera ministra Yulia Svyrydenko dio cuenta de cinco muertos en ese ataque.

"No existe ni puede existir ninguna justificación militar para matar a civiles en un vagón de tren", dijo el presidente en Telegram.

Zelenski dijo que el último bombardeo socavó los esfuerzos de paz y pidió a los aliados que aumenten la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra.

"Cada ataque ruso de este tipo erosiona la diplomacia que aún está en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra", escribió.

La región de Odesa, en el sur, fue atacada por unos 50 drones rusos, según las autoridades locales. Los cuerpos de tres personas fueron hallados entre los escombros en esta zona, donde también se reportaron unos 30 heridos.

Según Oleg Kiper, el gobernador regional de Odesa, entre los heridos hay dos niños y una "mujer embarazada de 39 semanas".

Un periodista de AFP constató el derrumbe de la fachada de un edificio residencial, donde un grupo de rescatistas buscaba si había víctimas.

La empresa energética privada DTEK indicó que las fuerzas rusas provocaron daños "enormes" en sus instalaciones.

En la región de Odesa se encuentra el principal puerto ucraniano en el mar Negro y suele ser blanco de los ataques de Moscú.

Los drones dañaron "decenas de inmuebles residenciales" y "una iglesia, un jardín de infantes, un liceo y un gimnasio", precisó el gobernador Kiper.

En el este, una bomba alcanzó la ciudad de Sloviansk por la mañana y mató a una pareja de unos 40 años e hirió a su hijo de 20, según la Fiscalía de la región de Donetsk.

También hubo bombardeos en la región de Zaporiyia, en el sur, donde murió un hombre que estaba en su casa; y en la de Jersón, también en el sur, falleció otra persona.

La compañía pública de gas Naftogaz afirmó que una de sus plantas en el oeste del país fue alcanzada por los ataques, por quinta vez este mes.

Ataques pos-diplomacia

Los ataques se produjeron después de que representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reunieran el viernes y el sábado en Abu Dabi, las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev y Moscú sobre la propuesta de Washington para poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Las conversaciones deberían reanudarse el domingo en la capital emiratí.

Cientos de miles de muertos



La invasión de Rusia a Ucrania ha causado cerca de dos millones de bajas militares, entre muertos, heridos y desaparecidos, de los dos países, según un estudio publicado el martes por un centro de reflexión estadounidense.

Las fuerzas de Moscú cargan con la mayor parte de las pérdidas, con hasta 325 mil muertos entre las 1,2 millones de bajas entre sus filas en los casi cuatro años que han pasado desde el comienzo de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, según el Centro de E studios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés).

"Ninguna gran potencia ha sufrido ni remotamente cerca este número de bajas o muertes en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial", señaló el CSIS.

Ucrania también ha sufrido pérdidas significativas: entre 500.000 y 600.000 bajas, de las cuales entre 100.000 y 140.000 fueron muertes, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.

"Las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían ascender hasta 1,8 millones y alcanzar un total de dos millones para la primavera (boreal) de 2026", indicó el CSIS.

FTA