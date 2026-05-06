Jeffrey Epstein Supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein es publicada por orden de juez de Nueva York Una supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein en julio de 2019 —cuando intentó sin éxito quitarse la vida— fue publicada luego de una orden de un juez de Nueva York, a pedido de The New York Times. El documento estuvo años sellado en el tribunal



Video Juez federal hace pública supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: esto es lo que se sabe

Una supuesta nota de suicidio del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2019 fue publicada este miércoles por un juez federal de Nueva York, que lleva un caso criminal contra el entonces compañero de celda de Epstein, Nicholas Tartaglione.

La misiva habría sido redactada por Epstein en julio de 2019, cuanto intentó sin éxito quitarse la vida, y apenas un mes antes de que muriera ahorcándose en una celda en Nueva York, mientras esperaba un nuevo proceso legal por crímenes sexuales.

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La nota, poco legible, dice que "me investigaron por meses —¡encontraron nada!", y añade que "así resultan cargos de 16 años de antigüedad".

Y continúa, en lo que parece una forma de despedida: "Es un placer poder elegir el momento para decir adiós"

Para cerrar el mensaje de siete líneas se puede leer “¿Qué quieren que haga? ¡¿Que me eche a llorar?!!", continuó. "¡NO TIENE NADA DE DIVERTIDO, no vale la pena!!"

Supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein, publicada este miércoles por un tribunal de Nueva York. Imagen Univision



Pocas personas sabían de la existencia de la nota hasta que Tartaglione, un exagente de policía que cumple cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas, la mencionó en un podcast el año pasado. Tartaglione afirmó que descubrió la nota en un libro que tenía en su celda después de que Epstein fuera hallado el 23 de julio de 2019 con una tira de sábana alrededor del cuello.

Tartaglione es un expolicía que estaba detenido en 2019 esperando juicio al estar acusado de cuádruple asesinato, y había sido señalado por Epstein de tratar de herirlo. Al hallar la nota, la entregó a sus abogados —según el relato que del NYT— para defenderse ante las acusaciones de que intentó hacer daño a Epstein.

El NYT solicitó al juez Kenneth M. Karas la liberación del documento, bloqueado en el tribunal, y que no había sido conocido en su contenido hasta ahora.

Y esta semana, los fiscales federales estuvieron de acuerdo con la petición al juez Karas de publicar la supuesta nota de suicidio, alegando que ya no había elementos que mantener bajo privacidad, una vez que Tartaglione habló publicamente de ello, reportó ABC News.

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El el 10 de agosto de 2019 Epstein fue nuevamente hallado colgado por el cuello en su celda, por parte del personal del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Tras intentos de reanimarlo y ser trasladado a un hospital, fue declarado muerto, según un informe del departamento de Justicia.

El forense dictaminó que se trató de un suicidio, y las autoridades han señalado una serie de errores cometidos por el personal de la cárcel —entre ellos, navegar por Internet y dormir cuando deberían haber estado vigilando a Epstein— que le permitieron quitarse la vida.

No está claro quién escribió la nota que Tartaglione afirmó haber encontrado. No se mencionó en los extensos informes gubernamentales que analizaron las circunstancias de la muerte de Epstein.

La batalla política por Epstein sigue rondando la Casa Blanca

Congresistas demócratas exigieron la dimisión el miércoles del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, acusándolo de mentir al Congreso y ayudar a encubrir los delitos de Jeffrey Epstein, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara sobre sus vínculos con el delincuente sexual.

Tras el interrogatorio, los demócratas presentaron a Lutnick, un exejecutivo financiero multimillonario, como evasivo y deshonesto. Legisladores opositores lo acusaron de contradecir declaraciones públicas anteriores sobre cuándo rompió lazos con Epstein.

"Después de lo que hemos visto hasta ahora en esta entrevista transcrita, me siento muy cómoda al decir que Howard Lutnick es un mentiroso patológico que está facilitando el encubrimiento más atroz de la historia estadounidense", dijo la congresista de Arizona Yassamin Ansari.

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El demócrata Suhas Subramanyam pidió su dimisión. "Lo que acabamos de escuchar en la sala ha sido absolutamente alucinante. Se mostró evasivo, nervioso y deshonesto", dijo.

El nombre de Lutnick aparece en los documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia.

En una entrevista en un pódcast el año pasado, Lutnick relató haber visitado la casa de Epstein en Manhattan en 2005 y dijo que quedó tan perturbado que decidió que "nunca volvería a estar en una habitación con esa persona repugnante, nunca más".

Pero en febrero admitió que visitó en 2012 la isla privada de Epstein en el Caribe con su familia.