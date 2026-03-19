Jeffrey Epstein Bank of America llega a un acuerdo preliminar con las víctimas de Epstein: ¿De qué se trata? Bank of America alcanzó un acuerdo preliminar con las víctimas de Jeffrey Epstein en el marco de una demanda que señala a la entidad por presuntamente haber pasado por alto operaciones financieras sospechosas.

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Bank of America logró un acuerdo preliminar con las víctimas de Jeffrey Epstein. En una demanda que acusa a la institución financiera de ignorar transacciones sospechosas vinculadas al financiero mientras cometía abusos sexuales contra cientos de mujeres y menores de edad.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), el acuerdo fue revelado en documentos presentados ante un tribunal federal en Manhattan, en Nueva York, el mismo día en que estaba previsto que declarara el inversionista multimillonario Leon Black.

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Sin embargo, los términos del acuerdo no fueron divulgados públicamente.

La institución financiera optó por no emitir comentarios sobre el caso, manteniendo silencio tras la divulgación del acuerdo preliminar.

Asimismo, aunque Leon Black no fue demandado, fue catalogado como un “testigo clave” por la abogada de las víctimas, Sigrid McCawley, debido a su relación financiera con Jeffrey Epstein.

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Y es que días antes del anuncio, la declaración de Black había sido aplazada por orden del juez Jed S. Rakoff, luego de que su defensa argumentara que las partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo.

Por su parte, la abogada McCawley destacó que este acuerdo preliminar con Bank of America representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas, pues aseguró que han recorrido un camino largo y complejo para lograr reconocimiento y reparación.

Las señales de la red de Epstein que Bank of America ignoró

La demanda, presentada en octubre de 2025, acusa a Bank of America de ignorar múltiples señales de alerta en las operaciones financieras de Epstein. Entre ellos, pagos por un total de 170 millones de dólares realizados por Leon Black.

Según el documento judicial, estos fondos habrían sido transferidos desde cuentas del banco bajo el concepto de asesoría fiscal y planificación patrimonial, aunque los demandantes sostienen que dichas operaciones debieron haber generado sospechas.

La denuncia alega que la institución no solo omitió actuar ante estas señales, sino que facilitó la estructura financiera que permitió a Jeffrey Epstein sostener su red de tráfico sexual durante años.

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El caso incluye el testimonio de una mujer identificada como “Jane Doe”, quien asegura haber sido captada por Epstein en 2011 cuando vivía en Rusia y posteriormente sometida a control financiero, emocional y psicológico.

De acuerdo con la denuncia, la víctima habría sido abusada en múltiples ocasiones hasta 2019, recibiendo pagos a través de cuentas vinculadas al banco, lo que —según sus abogados— evidencia la conexión entre las operaciones financieras y los delitos.

Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel federal mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual; su fallecimiento fue declarado suicidio. A pesar de ello, las investigaciones han continuado revelando la magnitud de su red de contactos y operaciones.

El financiero mantuvo contacto con figuras influyentes durante años, incluso después de su condena en 2008.

Entre esos registros, el nombre de Leon Black aparece miles de veces, aunque revisiones internas han concluido que no existe evidencia de que estuviera involucrado en las actividades criminales de Epstein.