Jeffrey Epstein

Pam Bondi rechaza críticas de demócratas por el caso Epstein: ¿Qué dijo sobre la gestión del caso?

"Teníamos 30 días para editar y publicar, según la ley aprobada, 3 millones de documentos. Si los apilamos, esa es la altura de la Torre Eiffel", dijo Bondi.

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Por:N+ Univision
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Video Citan a Pam Bondi para declarar sobre los archivos de Jeffrey Epstein y su gestión

La fiscal general Pam Bondi defendió la gestión del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein y rechazó las críticas de los demócratas tras una reunión informativa a puerta cerrada del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de la que se retiraron los demócratas.

"Teníamos 30 días para editar y publicar, según la ley aprobada, 3 millones de documentos. Si los apilamos, esa es la altura de la Torre Eiffel", dijo Bondi tras la reunión realizada la noche del miércoles.

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Citan a declarar a Pam Bondi por caso Epstein

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Su posicionamiento se da luego de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunciara que citó a Bondi, para que rinda declaración el 14 de abril sobre la gestión que ha hecho el Departamento de Justicia del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Como te informamos en N+ Univision, ue el presidente del Comité, el republicano James Comer, quien escribió en la carta de citación que la Cámara está indagando la "posible mala gestión de la investigación del Gobierno federal" sobre Epstein, quien falleció en prisión en 2019, y su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple condena de 20 años de cárcel.

"El Comité tiene preguntas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados, y sobre su cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein", aseguró Comer.

En febrero pasado, Bondi compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una audiencia pública donde se enfrentó a legisladores demócratas.

Aquel día, ya se abordó el caso Epstein y Bondi defendió la actuación del presidente Donald Trump, al afirmar que "no hay pruebas de que haya cometido ningún delito".

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