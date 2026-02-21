Noticias Les Wexner afirma que fue “engañado” por Jeffrey Epstein y lo llama “un estafador de talla mundial” Les Wexner afirma que Jeffrey Epstein lo engañó y niega vínculos con sus delitos tras nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos

El multimillonario responsable del imperio minorista que una vez llenó los centros comerciales con nombres como Victoria's Secret y Abercrombie & Fitch declaró el miércoles ante los miembros del Congreso que fue "engañado por un estafador de renombre mundial": su asesor financiero cercano, Jeffrey Epstein . Les Wexner también negó tener conocimiento de los delitos del difunto agresor sexual o haber participado en los abusos de niñas y mujeres jóvenes cometidos por Epstein.

“Fui ingenuo, insensato y crédulo al confiar en Jeffrey Epstein. Era un estafador. Y aunque me estafaron, no he hecho nada malo ni tengo nada que ocultar”, declaró el fundador jubilado de L Brands, de 88 años, ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, antes de su entrevista.

Los demócratas del panel lo citaron a declarar después de que la última publicación de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia revelara nuevos detalles sobre la relación de Wexner con el influyente financiero. El miembro de mayor rango, el representante James Comer, republicano de Kentucky, afirmó que Wexner "respondió a todas las preguntas que se le hicieron" durante el procedimiento de seis horas. Próximamente se publicará un video y una transcripción.

Wexner se describió a sí mismo ante los legisladores como un filántropo, promotor de comunidad y abuelo que siempre se esforzó por "vivir una vida ética, acorde con mi brújula moral", según el comunicado. Dijo que estaba ansioso por "aclarar las cosas" sobre sus vínculos con Epstein. Su relación terminó amargamente en 2007, después de que los Wexner descubrieran que les había estado robando.

Como uno de los ex amigos más destacados de Epstein, Wexner ha pasado años respondiendo por su asociación de décadas y buscó usar el procedimiento para disipar lo que llamó "declaraciones escandalosas y falsas y rumores hirientes, insinuaciones y especulaciones" que lo han ensombrecido.

El representante Robert García, un demócrata de California que estuvo presente en la entrevista del miércoles, expresó escepticismo en comentarios a los periodistas reunidos cerca del lugar del procedimiento.

“No hay ninguna persona que haya estado más involucrada en brindarle a Jeffrey Epstein el apoyo financiero para cometer sus crímenes que Les Wexner”, dijo.

En respuesta a las acusaciones de Virginia Giuffre, la prominente víctima fallecida de Epstein , quien afirmó en documentos judiciales que Wexner se encontraba entre los hombres a quienes Epstein la había sometido a tráfico sexual, Wexner testificó su absoluta devoción a Abigail, su esposa de 33 años. Afirmó que nunca le había sido infiel "de ninguna manera. Jamás. Cualquier insinuación en contrario es total y absolutamente falsa".

El nombre de Wexner aparece más de 1.000 veces en los archivos de Epstein, lo que no implica culpabilidad, y nunca ha sido acusado de ningún delito. Su portavoz afirmó que la cantidad de menciones no es inesperada dados sus antiguos vínculos.

'Un amigo muy leal'

Epstein conoció a Leslie Wexner a través de un socio comercial alrededor de 1986.

Era un momento oportuno para las finanzas de Wexner. El empresario de Ohio había convertido una sola tienda Limited en Columbus en una colección de clásicos de los centros comerciales de la década de 1980: The Limited, Limited Express, Lane Bryant y Victoria's Secret. Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch, Lerner, White Barn Candle Co. y Henri Bendel le seguirían.

Wexner declaró a los legisladores que pasaron varios años antes de que le entregara la administración de su vasta fortuna a Epstein, después de que el "maestro manipulador" conspirara para ganarse su confianza. En 1991, le otorgó un poder notarial, lo que le permitió realizar inversiones, negocios, comprar propiedades y ayudar a Wexner a desarrollar New Albany, que pasó de ser una pequeña ciudad rural a un próspero y exclusivo suburbio de Columbus.

Epstein tenía “un juicio excelente y estándares inusualmente altos”, dijo Wexner a Vanity Fair en una entrevista de 2003, y “siempre fue un amigo muy leal”.

El miércoles, el multimillonario dijo que no circulaba en el círculo social de Epstein, pero que a menudo escuchaba relatos de sus encuentros con otras personas ricas.

Epstein "utilizó cuidadosamente su relación con personas importantes para crear un aura de legitimidad", afirmó Wexner. Añadió que solo visitó la infame isla de Epstein una vez, deteniéndose unas horas una mañana con su esposa e hijos pequeños mientras navegaban en su barco.

“Es interesante que el Sr. Wexner ya haya empezado a aclarar que, de alguna manera, él y el Sr. Epstein ni siquiera eran amigos”, declaró García a la prensa. “Debemos dejar muy claro que, según los informes, ambos eran muy cercanos. Pasaban mucho tiempo juntos”.

Epstein recuerda "cosas de pandillas"

En uno de los documentos recién publicados, Epstein se envió a sí mismo borradores sobre Wexner, diciendo: «Nunca jamás hice nada sin informar a Les» y «Jamás lo delataría». Otro documento, un aparente borrador de carta a Wexner, decía que ambos «tuvieron relaciones de pandillas durante más de 15 años» y que estaban en deuda mutua, ya que Wexner contribuyó a enriquecer a Epstein y Epstein contribuyó a enriquecer a Wexner.

El portavoz de Wexner dijo que Wexner nunca recibió la carta y la calificó como acorde con “un patrón de declaraciones falsas, extravagantes y delirantes hechas por Epstein en intentos desesperados por perpetuar sus mentiras y justificar su mala conducta”.

Wexner declaró a los representantes del Congreso que Epstein "vivía una doble vida", presentándose ante sus clientes adinerados como un gurú financiero con novias estables, mientras ocultaba "con sumo cuidado y esmero" sus fechorías con menores de edad. "Sabía que yo jamás habría tolerado su horrible comportamiento. Nada de eso", afirmó.

Explotando una marca sexi

Algunas acusadoras dijeron que Epstein promocionó sus vínculos con Wexner y afirmó que podía ayudarlas a conseguir trabajo como modelos para el catálogo de Victoria's Secret.

Una mujer, aspirante a actriz y modelo, declaró al FBI que Epstein le había dicho que era el mejor amigo de la antigua dueña de Victoria's Secret y que tendría que aprender a sentirse cómoda en ropa interior y a no ser una mojigata, según un testimonio ante el gran jurado publicado recientemente. Otra m

ujer afirmó haber denunciado a Epstein a la policía en 1997 después de que la manoseara durante lo que ella creía que era una entrevista de modelo para el catálogo de Victoria's Secret.

Tras el arresto de Epstein en 2019, los abogados de Wexner informaron a los investigadores que el empresario había oído rumores de que Epstein podría estar vinculado a Victoria's Secret, según escribieron los fiscales en un memorando publicado recientemente que resume la investigación. Cuando Wexner le preguntó a Epstein al respecto, Epstein lo negó, según los abogados, según el memorando.

Wexner no abordó el tema específico en su declaración del miércoles, pero lamentó repetidamente haber sido engañado por Epstein: "un abusador, un estafador y un mentiroso".

Una relación se deshace

Wexner no reveló públicamente que había roto su relación hasta después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019. En una carta a la Fundación Wexner de ese mismo agosto, afirmó que eso ocurrió en 2007. Sin embargo, los registros recientemente publicados por el Departamento de Justicia muestran que ambos mantuvieron contacto después de eso.

Wexner envió un correo electrónico a Epstein el 26 de junio de 2008, tras el anuncio de un acuerdo de culpabilidad que lo obligaría a cumplir 18 meses en una cárcel de Florida por el cargo estatal de solicitar prostitución a una menor para evitar un proceso federal. Terminó cumpliendo 13 meses.

“Abigail me contó el resultado… solo puedo decir que lo siento. Violaste tu propia regla número uno… siempre ten cuidado”, escribió Wexner. Epstein respondió: “No hay excusa”.

Su portavoz dijo que la fecha de 2007 citada por Wexner en 2019 se aplicaba al despido de Epstein como asesor financiero, la revocación de su poder notarial y la eliminación de su nombre de las cuentas bancarias de Wexner.

Wexner también afirmó en la carta de 2019 que Epstein se había apropiado indebidamente de grandes sumas de su fortuna y la de su familia mientras administraba sus finanzas. Un memorando de investigación, incluido en la última publicación de documentos, indica que los abogados de Wexner informaron a los investigadores en 2008 que Epstein le había reembolsado 100 millones de dólares. Wexner declaró el miércoles que Epstein devolvió una cantidad sustancial del total no revelado.

Continúan las consecuencias para Wexner



El miércoles, Wexner testificó que nunca había visto a Epstein con ninguna joven y reconoció el dolor “insondable” que le infligió, incluso cuando los descubrimientos en los archivos de Epstein han ejercido nueva presión sobre él.

Una sobreviviente, Maria Farmer, dijo que un informe redactado del FBI contenido en la divulgación del documento reivindicó su antigua afirmación de que presentó una de las primeras quejas contra Epstein mientras estaba bajo su empleo en 1996 trabajando en un proyecto de arte en la propiedad de los Wexner.

Mientras tanto, los sobrevivientes de un escándalo de abuso sexual en la Universidad Estatal de Ohio están citando la asociación de Wexner con Epstein para intentar que su nombre sea eliminado de un complejo de fútbol del campus y las enfermeras de la universidad también quieren que su nombre sea borrado del Centro Médico Wexner.

