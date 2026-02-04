Noticias Sol emite potente llamarada de magnitud X4.2; ¿Se avecina una nueva tormenta solar? La explosión se produjo en la región 4366, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA.

Video ¿Qué es una llamarada solar?

E l Sol emitió este miércoles 4 de febrero una potente llamarada de magnitud X4.2. La explosión se produjo en la región 4366, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La región 4366, un grupo masivo y complejo de manchas solares, ha captado la atención de agencias espaciales como la NASA y la NOAA debido a su intenso magnetismo.

Esta región ha estado extremadamente activa en los últimos días debido a las llamaradas de magnitud X —las más potentes—, incluyendo una de X8.1.

¿Habrá tormenta geomagnética?

No obstante la magnitud de la llamarada, l a NOAA no ha identificado señales de eyecciones de masa coronal (CME) en las imágenes hasta el momento.

Por lo anterior, al menos por esta última llamarada solar, no existe riesgo de una tormenta geomagnética.

¿Qué es una llamarada solar?

Una llamarada solar es una erupción de energía en flujo de rayos X. En el caso de las llamaradas de magnitud X4.2 durante y alrededor del máximo solar, si bien no suelen ser comunes, estas no necesariamente son inusuales, añadió.

"Las llamaradas solares de esta magnitud pueden ser impulsivas (es decir, de rápido ascenso y descenso), con una duración de varios minutos o incluso de varias horas", señaló el Centro de Predicción del Clima Espacial.

¿Qué afectaciones puede provocar una llamarada de esta magnitud?

Según la NOAA, un área inmediata y más amplia de fuerte degradación o pérdida de señal en las bandas de comunicaciones de alta frecuencia (HF) sobre gran parte de las señales de radio HF puede experimentar pérdida de contacto o interrupciones importantes durante varios minutos o un par de horas en las áreas afectadas.