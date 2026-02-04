Noticias Rara medusa fantasma del tamaño de un camión es vista en aguas profundas frente a Argentina Una medusa fantasma gigante fue captada frente a Argentina: mide más de 10 metros y solo ha sido vista 118 veces en un siglo.

Video Mapache atraviesa el Atlántico sin papeleo y llega de EEUU a Europa escondido en un vehículo

Una medusa del tamaño de un autobús escolar fue captada en la costa de Argentina; es una de las especies más raras del océano profundo y solo se le ha avistado alrededor de 118 veces en 110 años.

De acuerdo con The New York Post, el Instituto Oceanográfico Schmidt se encontraba explorando la pared del cañón submarino Colorado-Rawson cuando descubrieron a la medusa gigante.

PUBLICIDAD

“Los pilotos del ROV filmaron esta medusa fantasma gigante, o Stygiomedusa gigantea, a 253 metros durante un descenso del ROV para explorar la pared del cañón submarino Colorado-Rawson”, informó el Instituto.

Esta medusa gigante también es conocida como Stygiomedusa gigantea y puede superar los 10 metros de largo; además, cuenta con cuatro largos brazos bucales y una campana sedosa, por lo que ha sido considerada como un fantasma.

Carece de tentáculos urticantes y se desplaza lentamente, envolviendo a sus presas con movimientos suaves y precisos.

Video ¿Qué tienen en común las medusas y los humanos? A pesar de no tener cerebro, dormirían como nosotros



Esta medusa fantasma gigante habita generalmente entre los 1000 y 3000 metros de profundidad, por lo que este avistamiento sorprendió a los científicos.

Registran nuevas especies en Argentina

El equipo registró 28 nuevas especies sospechosas, desde gusanos hasta anémonas, además de arrecifes.

“Recopilamos una cantidad sin precedentes de muestras químicas, físicas y biológicas que se utilizarán para comprender las conexiones en nuestras aguas durante años. Estas muestras representan una oportunidad única para comprender no solo lo extraordinarios que son estos ecosistemas extremos, sino también lo vulnerables que pueden ser”, declaró la Dra. Melisa Fernández Severini , del Instituto Argentino de Oceanografía y el CONICET.

Video Alertan sobre presencia de medusa carabela portuguesa en playas de Carolina del Norte



Los científicos también avistaron una “caída de ballena” a 3890 metros de profundidad, la primera captada en las aguas argentinas.

PUBLICIDAD

FTA