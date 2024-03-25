Agentes del DHS registran las casas en Miami y Los Ángeles del rapero Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico y agresión sexual

Video Comparecen en corte los acusados del ataque en Moscú con grandes lesiones

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registraron este lunes dos propiedades del rapero Sean "Diddy" Combs en Los Ángeles y Miami.

Según dijo DHS a medios, los registros estuvieron relacionados con una investigación sobre tráfico sexual llevada a cabo por las autoridades federales en Nueva York.

No está claro si Combs era el objetivo de la investigación. En un comunicado, Homeland Security Investigations (HSI) dijo que "ejecutó acciones de aplicación de la ley como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami, y nuestros socios locales de aplicación de la ley".

Otros casos en contra del rapero

El cantante tiene un amplio historial de demandas por acoso y abuso sexual.

En los últimos meses se han presentado varios procesos legales por agresión sexual contra Combs, incluida una demanda de Cassie una cantante de Rhythm and Blues que se resolvió el año pasado.

Otra de las acusadoras de Combs fue una mujer que dijo que el productor de rap la violó hace dos décadas, cuando ella tenía 17 años.

Combs también fue demandado a finales de febrero por un productor musical que acusó al magnate del hip-hop de agredirlo sexualmente y obligarlo a mantener relaciones sexuales con prostitutas.

En la demanda, el productor afirmó que Combs le hizo solicitar prostitutas y le presionó para que mantuviera relaciones sexuales con ellas. También describe una ocasión en la que el productor se despertó en la cama con dos trabajadoras sexuales, sospechando que lo habían drogado.

La demanda, presentada ante una corte federal de Nueva York, acusa a Combs de repetidos manoseos y tocamientos sexuales no solicitados. También dice que el hombre tenía que trabajar en el baño mientras Combs se duchaba y paseaba desnudo.



Un abogado de Combs calificó los hechos descritos en la demanda de "pura ficción".

"Tenemos pruebas abrumadoras e irrefutables de que sus afirmaciones son completas mentiras", dijo el abogado de Combs, Shawn Holley. "Abordaremos estas extravagantes acusaciones en la corte y tomaremos todas las medidas apropiadas contra quienes las hacen", dijo en febrero.

Combs negó las acusaciones. En un comunicado en diciembre, dijo que las afirmaciones "repugnantes" habían sido hechas por personas "en busca de dinero".

"Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, por mi familia y por la verdad", afirmó.

