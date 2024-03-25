Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Agentes del DHS registran las casas en Miami y Los Ángeles del rapero Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico y agresión sexual

No está claro si Combs era el objetivo de la investigación. En un comunicado, Seguridad Nacional dijo que "ejecutó acciones de aplicación de la ley como parte de una investigación en curso.

Univision picture
Por:Univision
Video Comparecen en corte los acusados del ataque en Moscú con grandes lesiones

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registraron este lunes dos propiedades del rapero Sean "Diddy" Combs en Los Ángeles y Miami.

Según dijo DHS a medios, los registros estuvieron relacionados con una investigación sobre tráfico sexual llevada a cabo por las autoridades federales en Nueva York.

PUBLICIDAD

No está claro si Combs era el objetivo de la investigación. En un comunicado, Homeland Security Investigations (HSI) dijo que "ejecutó acciones de aplicación de la ley como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami, y nuestros socios locales de aplicación de la ley".

Otros casos en contra del rapero

El cantante tiene un amplio historial de demandas por acoso y abuso sexual.

Más sobre Estados Unidos de América

Florida ejecuta a Norman Mearle Grim, el reo condenado por violar y matar a su vecina en 1998
2 mins

Florida ejecuta a Norman Mearle Grim, el reo condenado por violar y matar a su vecina en 1998

Estados Unidos
Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco
3 mins

Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco

Estados Unidos
Qué significa 6-7, la popular frase entre los más jóvenes que desconcierta a padres y maestros
5 mins

Qué significa 6-7, la popular frase entre los más jóvenes que desconcierta a padres y maestros

Estados Unidos
El "extraño" sonido en la cabina que obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Nebraska
2 mins

El "extraño" sonido en la cabina que obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Nebraska

Estados Unidos
Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año
3 mins

Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año

Estados Unidos
Este invierno tu factura de electricidad subirá más que el año anterior: mira cuánto pagarás en dependencia de dónde vives
3 mins

Este invierno tu factura de electricidad subirá más que el año anterior: mira cuánto pagarás en dependencia de dónde vives

Estados Unidos
Qué tiene que ver Trump con la subida del precio del oro, que superó esta semana los $4,300
3 mins

Qué tiene que ver Trump con la subida del precio del oro, que superó esta semana los $4,300

Estados Unidos
Cómo y cuándo podrás ver mejor las oriónidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año
3 mins

Cómo y cuándo podrás ver mejor las oriónidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año

Estados Unidos
El pasaporte de EEUU sale por primera vez en la historia de la lista de los 10 más poderosos del mundo
4 mins

El pasaporte de EEUU sale por primera vez en la historia de la lista de los 10 más poderosos del mundo

Estados Unidos
Mississippi ejecuta a un reo que pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por violar y matar a una estudiante universitaria
4 mins

Mississippi ejecuta a un reo que pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por violar y matar a una estudiante universitaria

Estados Unidos

En los últimos meses se han presentado varios procesos legales por agresión sexual contra Combs, incluida una demanda de Cassie una cantante de Rhythm and Blues que se resolvió el año pasado.

Otra de las acusadoras de Combs fue una mujer que dijo que el productor de rap la violó hace dos décadas, cuando ella tenía 17 años.

Combs también fue demandado a finales de febrero por un productor musical que acusó al magnate del hip-hop de agredirlo sexualmente y obligarlo a mantener relaciones sexuales con prostitutas.

En la demanda, el productor afirmó que Combs le hizo solicitar prostitutas y le presionó para que mantuviera relaciones sexuales con ellas. También describe una ocasión en la que el productor se despertó en la cama con dos trabajadoras sexuales, sospechando que lo habían drogado.

La demanda, presentada ante una corte federal de Nueva York, acusa a Combs de repetidos manoseos y tocamientos sexuales no solicitados. También dice que el hombre tenía que trabajar en el baño mientras Combs se duchaba y paseaba desnudo.

Notas Relacionadas

Estos son los hombres inmersos en la ola de denuncias de acoso sexual que sacude a la clase política de EEUU

Estos son los hombres inmersos en la ola de denuncias de acoso sexual que sacude a la clase política de EEUU

Política
8 min


Un abogado de Combs calificó los hechos descritos en la demanda de "pura ficción".

"Tenemos pruebas abrumadoras e irrefutables de que sus afirmaciones son completas mentiras", dijo el abogado de Combs, Shawn Holley. "Abordaremos estas extravagantes acusaciones en la corte y tomaremos todas las medidas apropiadas contra quienes las hacen", dijo en febrero.

PUBLICIDAD

Combs negó las acusaciones. En un comunicado en diciembre, dijo que las afirmaciones "repugnantes" habían sido hechas por personas "en busca de dinero".

"Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, por mi familia y por la verdad", afirmó.

Mira también:

Video Arrestan a rapero acusado de secuestrar a una mujer, violarla y obligarla a usar drogas durante años
Relacionados:
Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX