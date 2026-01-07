Clima Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global La decisión de EEUU de retirarse de organizaciones que fomentan la cooperación entre naciones para enfrentar desafíos globales se produce mientras su gobierno ha lanzado acciones militares o emitido amenazas que han inquietado tanto a aliados como a adversarios.

Video Sheinbaum pide a la ONU mediar ante las tensiones entre EEUU y Venezuela: las noticias del día

El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que suspende el apoyo de Estados Unidos a 66 organizaciones, agencias y comisiones, tras realizar una revisión de la participación y el financiamiento del país en todos los organismos internacionales, incluidos los afiliados a las Naciones Unidas.

Muchos de los organismos señalados están vinculados a la ONU: agencias, comisiones y paneles asesores enfocados en temas como el clima, el trabajo, la migración y otros asuntos que el gobierno de Trump ha clasificado como alineados con iniciativas de diversidad y “woke”.

Otras organizaciones no vinculadas a la ONU incluidas en la lista son la Asociación para la Cooperación Atlántica, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, y el Foro Global contra el Terrorismo.

“El gobierno de Trump ha determinado que estas instituciones son redundantes en su alcance, están mal administradas, son innecesarias, derrochadoras, mal dirigidas, capturadas por los intereses de actores que impulsan agendas propias contrarias a las nuestras, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La decisión de Trump de retirarse de organizaciones que fomentan la cooperación entre naciones para enfrentar desafíos globales se produce mientras su gobierno ha lanzado acciones militares o emitido amenazas que han inquietado tanto a aliados como a adversarios, como la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y la manifestación de su deseo por tomar el control de Groenlandia.

EEUU refuerza un patrón de salida de organismos globales

El gobierno del republicano ya había suspendido previamente el apoyo a organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la agencia cultural de la ONU, la UNESCO.

También ha adoptado un enfoque más selectivo para el pago de cuotas al organismo internacional, eligiendo qué operaciones y agencias considera alineadas con la agenda de Trump y cuáles ya no sirven a los intereses de Estados Unidos.

“Creo que lo que estamos viendo es la cristalización del enfoque de Estados Unidos hacia el multilateralismo, que es ‘a mi manera o nada’”, dijo a la agencia AP Daniel Forti, jefe de asuntos de la ONU en el International Crisis Group. “Es una visión muy clara de querer cooperación internacional bajo los propios términos de Washington”.

Esto ha marcado un cambio importante respecto a cómo gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, se relacionaban con la ONU. Esto ha obligado al organismo internacional, que ya atravesaba su propio proceso de ajuste interno, a responder con una serie de recortes de personal y programas.

Muchas organizaciones no gubernamentales independientes, algunas de las cuales trabajan con la ONU, han denunciado el cierre de numerosos proyectos debido a la decisión del gobierno estadounidense el año pasado de recortar drásticamente la ayuda exterior a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A pesar del giro significativo, funcionarios del gobierno de Trump aseguran que ven potencial en la ONU y que buscan enfocar el dinero de los contribuyentes en ampliar la influencia estadounidense en muchas de las iniciativas de Naciones Unidas que establecen estándares globales y donde existe competencia con China, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo.

Las organizaciones globales más recientes de las que se retira EEUU

La salida de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, o UNFCCC por sus siglas en inglés) es el esfuerzo más reciente de Trump y sus aliados para distanciar a Estados Unidos de organizaciones internacionales centradas en el clima y en abordar el cambio climático.

La CMNUCC, el acuerdo de 1992 entre 198 países para apoyar financieramente actividades relacionadas con el cambio climático en países en desarrollo, es el tratado base del histórico Acuerdo de París.

Trump, quien califica el cambio climático como un engaño, se retiró de ese acuerdo poco después de regresar a la Casa Blanca.

Gina McCarthy, exasesora nacional sobre clima de la Casa Blanca, dijo que ser el único país del mundo fuera del tratado es una decisión “corta de miras, vergonzosa y absurda”.

"Este gobierno está renunciando a la capacidad de nuestro país de influir en billones de dólares en inversiones, políticas y decisiones que habrían impulsado nuestra economía y nos habrían protegido de desastres costosos que están causando estragos en el país”, afirmó a AP McCarthy, quien copreside America Is All In, una coalición de estados y ciudades estadounidenses preocupados por el clima.

Científicos del consenso dominante sostienen que el cambio climático está detrás del aumento de fenómenos meteorológicos extremos mortales y costosos, incluidos inundaciones, sequías, incendios forestales, lluvias intensas y olas de calor peligrosas.

La retirada de Estados Unidos podría obstaculizar los esfuerzos globales para reducir los gases de efecto invernadero porque “da a otros países la excusa para retrasar sus propias acciones y compromisos”, dijo a AP Rob Jackson, científico climático de la Universidad de Stanford y presidente del Global Carbon Project, un grupo de científicos que rastrea las emisiones de dióxido de carbono de los países.

También será difícil lograr avances significativos contra el cambio climático sin la cooperación de Estados Unidos, uno de los mayores emisores y economías del mundo, señalaron expertos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, la agencia que brinda servicios de salud sexual y reproductiva en todo el mundo, ha sido durante mucho tiempo un blanco de la oposición republicana, y Trump recortó su financiamiento durante su primer mandato.

Él y otros funcionarios del Partido Republicano han acusado a la agencia de participar en “prácticas de aborto coercitivo” en países como China.

Cuando Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021, restableció el financiamiento a la agencia. Una revisión del Departamento de Estado realizada al año siguiente no encontró pruebas que respaldaran las acusaciones republicanas.

Otras organizaciones y agencias de las que Estados Unidos se retirará incluyen el Pacto de Energía Libre de Carbono, la Universidad de las Naciones Unidas, el Comité Consultivo Internacional del Algodón, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, la Asociación para la Cooperación Atlántica, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales, y el Grupo Internacional de Estudios sobre Plomo y Zinc.

