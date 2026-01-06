Salario mínimo Qué estados suben el salario mínimo este enero y cuáles lo harán más tarde en 2026 La mayoría de estas alzas llevarán los salarios mínimos a entre $15 y $17 por hora en algunos lugares.

Estados Unidos inició el 2026 con alzas al salario mínimo en decenas de estados, ciudades y condados, de acuerdo con nuevo reporte del National Employment Law Project (NELP, por sus siglas en inglés).

Algunos estados ya implementaron estos aumentos desde el 1 de enero de 2026 y más tarde en el año otros cuatro estados se sumarán con aumentos. Mientras que ocho estados no incrementarán el salario mínimo este año.

En total, 88 jurisdicciones, entre estados, ciudades y condados, subirán el salario mínimo a lo largo de 2026. La mayoría de estas alzas llevarán los salarios mínimos a entre $15 y $17 por hora en algunos lugares, señala el reporte.

Te dejamos la lista de los estados en los que el salario mínimo subirá en este 2026 y cuáles no.

Los 19 estados donde el salario mínimo subió desde 1 de enero de 2026

1. Arizona – $15.15

2. California – $16.90

3. Colorado – $15.16

4. Connecticut – $16.94

5. Hawaii – $16.00

6. Maine – $15.10

7. Michigan – $13.73

8. Minnesota – $11.41

9. Missouri – $15.00

10. Montana – $10.85

11. Nebraska – $15.00

12. Nueva Jersey – $15.92 (empleadores grandes) / $15.23 (empleadores pequeños)

13. Nueva York – $16.00 en la mayoría del estado; ese monto será más alto en algunas áreas

14. Ohio – $11.00

15. Rhode Island – $16.00

16. Dakota del Sur – $11.85

17. Vermont – $14.42

18. Virginia – $12.77

19. Washington – $17.13

¿Qué estados aumentarán el salario mínimo más adelante en 2026?

-Alaska: El salario mínimo subirá a $14 a partir del 1 de julio de 2026.

-California: Desde el 1 de julio del 2026 el sueldo mínimo será de $19.28 hasta $25 dependiendo del tipo de instalación, dice NELP.

-Florida: El salario mínimo en el estado subirá a $15 la hora a partir del 30 de septiembre de 2026.

-Oregón: A partir del1 de julio de 2026, el salario mínimo en Oregon aumentará y quedará establecido en $16.30 por hora en el área metropolitana de Portland, $15.05 en las zonas estándardel estado y $14.05 dólares en las zonas rurales, con incrementos posteriores sujetos a ajustes automáticos conforme al Índice de Precios al Consumidor (CPI).

Los estados en los que el salario mínimo no subirá en 2026

La organización también prevé que ocho estados con leyes de salario mínimo por encima de la tasa federal de $7.25 dólares no aumentarán sus salarios mínimos en 2026.

-Arkansas

-Delaware

-Illinois

-Maryland

-Massachusetts

-Nevada

-Nuevo México

-West Virginia

De acuerdo con la organización, estos estados no han adoptado disposiciones que ajusten sus salarios mínimos a la inflación.

Además, otros 20 estados, principalmente del sur, “tampoco aumentarán demasiado sus salarios mínimos, ya que no han adoptado sus propias leyes de salario mínimo o han fijado sus salarios mínimos en la tasa federal de $7.25 dólares o menos”, dice el reporte.

“El sur es el hogar de la mayoría de la población negra de Estados Unidos, por lo que la falta de aumento de los salarios y de adopción de otras medidas de protección de los trabajadores en la región tiene efectos especialmente perniciosos para esa mano de obra”, denuncia NELP.

