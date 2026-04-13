Noticias Se registran más de 10,000 vuelos retrasados y al menos 1,200 cancelaciones alrededor del mundo Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya se retiraron de los controles de seguridad de los 14 aeropuertos de Estados Unidos

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Más de 9000 vuelos han sido retrasados y más de 1000 vuelos han sido cancelados debido a las condiciones meteorológicas y a que se retiraran los agentes del ICE de los aeropuertos este lunes 13 de abril.

A continuación te contamos cuáles son las aerolíneas más afectadas, las posibles causas y cómo puedes checar el estatus de tu viaje.

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¿Cuántos vuelos han sido cancelados?

De acuerdo con el rastreador de vuelos, Flightaware, por el momento se han registrado un total de 9234 vuelos retrasados y 1033 vuelos cancelados en Estados Unidos.

Cabe destacar que las aerolíneas que han sido las más afectadas son Lufthansa, con 565 vuelos cancelados y 18 retrasos. Después sigue Lufthansa Cityline con 98 vuelos cancelados y 0 retrasos. La tercera más afectada es China Express Airlines, con 30 cancelaciones y 77 retrasos.

Los aeropuertos más afectados, según el rastreador de vuelos, son Fráncfort del Meno ( FRA) con 217 vuelos cancelados y 28 vuelos retrasados. Int'l de Múnich-Franz Josef Strauss (MUC) tiene 148 vuelos cancelados y 30 retrasados. Hamburgo (HAM) tiene 14 vuelos cancelados y 11 retrasos.

El destino más afectado es la ciudad de Fráncfort del Meno, Alemania, con 189 cancelaciones y 21 retrasos. El segundo destino es Múnich, Alemania, con 127 cancelaciones y 23 retrasos.

Retrasos y cancelaciones en Estados Unidos

Según Flightaware, los retrasos totales dentro, hacia o desde Estados Unidos se posicionan en 972. En el caso de cancelaciones, hay 105 vuelos afectados.

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Retiran agentes del ICE

De acuerdo con CNN, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) ya se retiraron de los controles de seguridad de los 14 aeropuertos de Estados Unidos.

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La directora financiera del Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Tracy Borda, informó que los agentes federales ya no iban a estar desde el jueves 9 de abril y recalcó que realmente no habían tenido problemas con sus funciones.

Aunque el rol de los agentes en el área de seguridad haya terminado, aún se les podría ver realizando sus operaciones en las terminales.

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Afectaciones por el clima

Otro de los factores de los retrasos y cancelaciones se debe al clima, de acuerdo con National Weather Service ( NWS), en donde en Minnesota y Wisconsin se esperan vientos de más de 70 mph y tornados aislados.

En Míchigan e Illinois se prevén tormentas y vientos fuertes. En el caso de Kansas, Oklahoma y Nebraska, se prevé que haya tormentas severas con granizo intenso.

En Oregón y Washington se esperan hasta 18 pulgadas de nieve y vientos de 55 mph. En California hay avisos de nieve en zonas montañosas.

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¿Cómo prever los retrasos y cancelaciones?

Una de las maneras en las que se puede checar el estatus de vuelos es por medio de las redes oficiales de tu aerolínea, en donde es probable que haya avisos referentes a retrasos y cancelaciones.

La otra opción viable es un rastreador de vuelo, para que puedas checar a detalle lo que ocurre. Algunos que te pueden servir son Flightradar24 y FlightAware.