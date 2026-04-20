Se registran 50 tiroteos en el país en las últimas 48 horas

En más de 20 estados se han registrado atentados, siendo uno de los más graves el del domingo en Shreveport, Luisiana

Este lunes 20 de abril del 2026, de acuerdo con la página Gun Violence Archive, se han registrado 50 tiroteos en Estados Unidos en las últimas 48 horas en más de 20 estados, siendo uno de los más graves el de este domingo en Shreveport, Luisiana, con 8 menores muertos.

Apenas esta mañana se reportó otro tiroteo en Winston-Salem, en donde la policía informó que la pelea de unos jóvenes hizo que hubiera un tiroteo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas totales y la zona permanece resguardada.

¿Cuáles son los estados donde se reportan tiroteos?

De acuerdo con la página, los estados afectados son: Florida, Carolina del Norte, Nueva York, Texas, Washington, Minnesota, California, Illinois, Oklahoma, Missouri, Wisconsin, Michigan, Nuevo México, Kentucky, Tennessee, Iowa, Arizona, Virginia, Mississippi, Alabama, Georgia, Nebraska, Luisiana, Maryland, Indiana y Pennsylvania.

Tiroteos y muertos:

  • Florida con 5 tiroteos con 2 muertos
  • Carolina del Norte con 3 tiroteos y 3 muertos
  • Nueva York con 3 tiroteos y cero muertos
  • Texas con 5 tiroteos y dos muertos
  • Washington con un tiroteo y cero muertos.
  • Minnesota con dos tiroteos y cero muertos.
  • California con un tiroteo y cero muertos.
  • Illinois con 5 tiroteos y 2 muertos.
  • Oklahoma con un tiroteo y cero muertos.
  • Missouri, con un tiroteo y un muerto.
  • Wisconsin con dos tiroteos y cero muertos.
  • Michigan con 3 tiroteos y 3 muertos.
  • Nuevo México con un tiroteo y un muerto.
  • Kentucky con un tiroteo y cero muertos.
  • Tennessee con un tiroteo y un muerto.
  • Iowa con un tiroteo y cero muertos.
  • Arizona con un tiroteo y un muerto.
  • Virginia con dos tiroteos y 2 muertos.
  • Mississippi con 3 tiroteos y un muerto.
  • Alabama con un tiroteo y cero muertos.
  • Georgia con un tiroteo y un muerto.
  • Nebraska con un tiroteo y cero muertos.
  • Luisiana con 1 tiroteo y 8 muertos.
  • Maryland con un tiroteo y un muerto.
  • Indiana con dos tiroteos y cero muertos.
  • Pennsylvania con un tiroteo y cero muertos.
Los estados donde se reporta mayor número de tiroteos son: Florida, Texas, Illinois, Michigan, Mississippi, Carolina del Norte, Nueva York: entre 3 y 5 se registran.
En el caso de los estados con menos tiroteos, de acuerdo a la página, son: Maryland, Nebraska, Iowa, Tennessee, Kentucky, Nuevo México, California y Washington con solo un tiroteo.

Los estados con mayor número de muertos se posicionan Luisiana con 8 muertos y Michigan y Carolina del Norte con 3 muertos.

Con el menor número de muertos, son Nebraska, Alabama, Iowa, Wisconsin, Oklahoma, Minnesota, California, Washington y Nueva York con cero muertos.

