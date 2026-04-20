Noticias Los 8 niños de Luisiana fueron asesinados mientras dormían, revelan autoridades De acuerdo con autoridades locales, Elkins era padre de siete de las víctimas y tío de la octava, a pesar de que no se ha precisado cuál de los menores era su sobrino



Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | lunes 20 de abril de 2026

El domingo 19 de abril, una tragedia sacudió la ciudad de Shreveport, Luisiana, cuando un hombre identificado como Shamar Elkins, de 31 años, asesinó a ocho menores de edad, cinco niñas y tres niños, tras una discusión con su esposa mientras dormían.

De acuerdo con autoridades locales, Elkins era padre de siete de las víctimas y tío de la octava, a pesar de que no se ha precisado cuál de los menores era su sobrino.

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Los niños estaban dormidos cuando murieron

El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, C hristopher Bordelon, informó a NBC News que la mayoría de los niños fueron asesinados mientras dormían, varios de ellos con disparos en la cabeza.

Además, el ataque dejó a dos mujeres heridas por arma de fuego. Entre ellas se encuentra la esposa del agresor, con quien Elkins mantenía un proceso de separación y tenía programada una comparecencia judicial para el lunes.

Según relató Crystal Brown, prima de una de las mujeres lesionadas, la pareja había sostenido una fuerte discusión previa al ataque. “Él asesinó a sus hijos. Le disparó a su esposa”, declaró.

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Brown también dijo que Elkins tenía cuatro hijos con su esposa y otros tres con una mujer distinta que vivía cerca del domicilio, quien también resultó herida durante el tiroteo. Todos los menores se encontraban reunidos en la misma vivienda al momento de los hechos.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando uno de los niños intentó escapar y fue alcanzado en el tejado de la casa, donde perdió la vida.

Tras perpetrar la masacre, Elkins fue abatido por elementos policiales en una persecución vehicular.

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Vecinos vieron a Shamar Elkins salir de la casa tras el crimen

Vecinos de la zona reportaron haber despertado por los disparos. Liza Demming, quien vive a dos casas del lugar, señaló que su cámara de seguridad captó el momento en que el agresor huía.

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“Eso fue prácticamente todo lo que vi: él saliendo corriendo de la casa y los coches marchándose”, relató. Posteriormente, al salir de su vivienda, observó el cuerpo de un menor cubierto sobre el techo.

La testigo mencionó que el agresor era conocido en la zona y había sido visto recientemente con los niños.