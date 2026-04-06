Noticias

Savannah Guthrie regresa a NBC mientras continúa la búsqueda de su madre

“No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero tampoco puedo no volver porque es mi familia”, expresó.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "Lo siento, mami": Savannah Guthrie sufre por la desaparición de su madre tras 55 días

Este lunes 6 de abril del 2026, la presentadora de televisión Savannah Guthrie regresó al programa “Today” de la NBC, mientras sigue la búsqueda de su madre que desapareció el pasado 30 de enero.

Cabe destacar que es su primera aparición en el estudio después de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años de edad, en Tucson, Arizona.

PUBLICIDAD

¿Qué es lo último que se supo de la investigación?

A pesar de que ha habido una ardua búsqueda y el FBI difundió fotos y un video de una persona enmascarada que se acercó a la casa el día en el que fue secuestrada su madre, hasta el momento la policía no ha identificado a ningún sospechoso y no hay novedades del caso.

Más sobre Noticias

Artemis II romperá el récord de distancia del Apolo 13; te decimos sus horarios
2 mins

Artemis II romperá el récord de distancia del Apolo 13; te decimos sus horarios

Estados Unidos
La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna y se espera que supere el récord de distancia de la Tierra del Apolo 13
4 mins

La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna y se espera que supere el récord de distancia de la Tierra del Apolo 13

Estados Unidos
El tiempo para mañana martes: lluvias intensas y tormentas en Florida
2 mins

El tiempo para mañana martes: lluvias intensas y tormentas en Florida

Estados Unidos
Gobierno de Trump desafía ley histórica y asegura que puede quedarse con sus registros presidenciales
2 mins

Gobierno de Trump desafía ley histórica y asegura que puede quedarse con sus registros presidenciales

Estados Unidos
Color y creatividad brillan en el desfile de Pascua en Nueva York
10 fotos

Color y creatividad brillan en el desfile de Pascua en Nueva York

Estados Unidos
Rescate contrarreloj en Irán: la operación secreta de EEUU para salvar a un piloto en territorio enemigo
3 mins

Rescate contrarreloj en Irán: la operación secreta de EEUU para salvar a un piloto en territorio enemigo

Estados Unidos
¿Por qué las mujeres rehúyen el entrenamiento con pesas en los gimnasios?
5 mins

¿Por qué las mujeres rehúyen el entrenamiento con pesas en los gimnasios?

Estados Unidos
Gobierno de Trump proclama la resurrección de Cristo desde cuentas oficiales en Pascua
3 mins

Gobierno de Trump proclama la resurrección de Cristo desde cuentas oficiales en Pascua

Estados Unidos
ICE ordena detención de migrante acusado de persecución mortal en Ohio
2 mins

ICE ordena detención de migrante acusado de persecución mortal en Ohio

Estados Unidos
Ballena gris que sorprendió al nadar río arriba en Washington aparece muerta
3 mins

Ballena gris que sorprendió al nadar río arriba en Washington aparece muerta

Estados Unidos

Por parte de los investigadores federales, llegaron a ofrecer hasta 100,000 dólares por información que la condujera a ella o al arresto de sus captores. Tan solo el mes de febrero, la familia ofreció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a su regreso.

"Necesitamos que vuelva a casa. Por esa razón, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a encontrarla".

Asimismo, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo que los investigadores habían descartado que los familiares de la conductora tuvieran que ver con la desaparición de su madre.

Video El sheriff de Pima, Chris Nanos, enfrenta una demanda de ACLU: Esto es lo que se sabe

No estaba segura de su regreso

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, cuando anunció su regreso, señaló que no estaba segura de si todavía pertenecía allí.

“No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero tampoco puedo no volver porque es mi familia”, expresó en entrevista.

Savannah Guthrie, presentadora de “Today” desde el año 2012, mencionó que ahora es una persona distinta y que es difícil seguir adelante sin saber lo que le pasó a su madre.


ALM

Relacionados:
NoticiasNBCSavannah Guthrie

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Un hombre por semana
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX