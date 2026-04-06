Noticias Savannah Guthrie regresa a NBC mientras continúa la búsqueda de su madre “No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero tampoco puedo no volver porque es mi familia”, expresó.

Video "Lo siento, mami": Savannah Guthrie sufre por la desaparición de su madre tras 55 días

Este lunes 6 de abril del 2026, la presentadora de televisión Savannah Guthrie regresó al programa “Today” de la NBC, mientras sigue la búsqueda de su madre que desapareció el pasado 30 de enero.

Cabe destacar que es su primera aparición en el estudio después de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años de edad, en Tucson, Arizona.

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¿Qué es lo último que se supo de la investigación?

A pesar de que ha habido una ardua búsqueda y el FBI difundió fotos y un video de una persona enmascarada que se acercó a la casa el día en el que fue secuestrada su madre, hasta el momento la policía no ha identificado a ningún sospechoso y no hay novedades del caso.

Por parte de los investigadores federales, llegaron a ofrecer hasta 100,000 dólares por información que la condujera a ella o al arresto de sus captores. Tan solo el mes de febrero, la familia ofreció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a su regreso.

"Necesitamos que vuelva a casa. Por esa razón, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a encontrarla".

Asimismo, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo que los investigadores habían descartado que los familiares de la conductora tuvieran que ver con la desaparición de su madre.

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No estaba segura de su regreso

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, cuando anunció su regreso, señaló que no estaba segura de si todavía pertenecía allí.

“No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero tampoco puedo no volver porque es mi familia”, expresó en entrevista.

Savannah Guthrie, presentadora de “Today” desde el año 2012, mencionó que ahora es una persona distinta y que es difícil seguir adelante sin saber lo que le pasó a su madre.