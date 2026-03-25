Redes Sociales ¿Qué respondió Meta a veredicto histórico por adicción a redes sociales? Esto dijo la compañía Meta, empresa matriz de Facebook, se pronunció luego de que un tribunal consideró responsables a Instagram y Youtube de haber perjudicado a una joven

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Meta, casa matriz de Instagram, manifestó su "desacuerdo" con el veredicto de un tribunal de Los Ángeles que declaró el miércoles 25 de marzo de 2026 responsables a Instagram y Youtube (propiedad de Google) de haber perjudicado a una joven, un caso sin precedentes en Estados Unidos.

Las empresas fueron consideradas responsables de haber causado daños a una joven debido al diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y se les ordenó pagar 3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, lo que abre la puerta a indemnizaciones punitivas potencialmente mucho mayores.

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El veredicto otorga a los abogados de los demandantes en más de mil casos similares pendientes una ventaja significativa, y envía una señal a la industria tecnológica en general de que los jurados están dispuestos a responsabilizar a las empresas de redes sociales por el impacto en la salud mental de sus decisiones de diseño.

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El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas de los formularios de veredicto para ambas empresas, al determinar que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y el funcionamiento de sus plataformas y que su negligencia fue un factor sustancial en el daño causado a la demandante.

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Los 12 miembros del jurado también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador de plataforma razonable lo habría hecho.

"Ha llegado la hora de rendir cuentas", dijeron los abogados del demandante en un comunicado.

En un comunicado difundido luego de conocerse la resolución, un portavoz de Meta dijo que "respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y examinaremos las opciones jurídicas".