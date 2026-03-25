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Veredicto histórico: Meta y Youtube, culpables de adicción a redes sociales y deben pagar millonaria cifra

Este veredicto histórico podría redefinir la forma en que el sector tecnológico afronta la responsabilidad legal por la salud mental de sus usuarios jóvenes

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Uso de redes sociales, ¿adicción o pasatiempo?

Un jurado de Los Ángeles determinó este miércoles 25 de marzo de 2026 que Meta y YouTube son responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños.

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Ante el veredicto histórico, un portavoz de Meta expresó su desacuerdo, mientras abogados de la parte demandante señalaron que "llegó la hora de rendir cuentas”.

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