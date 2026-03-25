Veredicto histórico: Meta y Youtube, culpables de adicción a redes sociales y deben pagar millonaria cifra
Este veredicto histórico podría redefinir la forma en que el sector tecnológico afronta la responsabilidad legal por la salud mental de sus usuarios jóvenes
Video Uso de redes sociales, ¿adicción o pasatiempo?
Un jurado de Los Ángeles determinó este miércoles 25 de marzo de 2026 que Meta y YouTube son responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños.
Ante el veredicto histórico, un portavoz de Meta expresó su desacuerdo, mientras abogados de la parte demandante señalaron que "llegó la hora de rendir cuentas”.
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