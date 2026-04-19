Detención Detienen a una mujer en el aeropuerto de Los Ángeles por cargos de tráfico de armas iraníes Una residente legal en fue arrestada en el aeropuerto de Los Ángeles por presuntos vínculos con una red de tráfico de armas entre Irán y Sudán.

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Fiscales federales informaron que una mujer de 44 años de Los Ángeles fue arrestada el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) bajo sospecha de ayudar a Irán a traficar armas a Sudán, país que atraviesa su cuarto año de una sangrienta guerra civil.

Shamim Mafi enfrentará cargos por intermediar en la venta de "drones, bombas, detonadores y millones de cartuchos de munición" entre Irán y las Fuerzas Armadas Sudanesas, según anunció el domingo el Primer Fiscal Federal, Bill Essayli, en redes sociales.

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No se pudo localizar un número de teléfono de Mafi y el domingo se desconocía si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Essayli publicó una foto de una persona con una chaqueta del FBI escoltando a una mujer a la parte trasera de un sedán fuera de una terminal del LAX.

Mafi es de nacionalidad iraní y obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos en 2016, indicó Essayli.

Una denuncia penal con fecha del 12 de marzo alega que Mafi y un cómplice no identificado operaban una empresa en Omán llamada Atlas International Business, a través de la cual se traficaba con armas y municiones. La empresa recibió más de 7 millones de dólares en pagos en 2025.

Por otra parte, Mafi y el cómplice intermediaron en la venta de 55.000 detonadores de bombas al Ministerio de Defensa sudanés, según los documentos judiciales.

“En relación con la transacción, Mafi presentó una carta de intención al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) para la compra de los detonadores para Sudán”, indica la denuncia.

Mafi comparecerá ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles el lunes. De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

La guerra civil sudanesa ha generado una crisis humanitaria en el país del norte de África, donde los suministros de alimentos escasean y millones de personas han huido de sus hogares.