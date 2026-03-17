Noticias Israel mata a dos altos funcionarios de seguridad de Irán: ¿Quiénes son Alí Larijani y Gholam Reza Soleimani? Estos dos hombres son líderes importantes para la República Islámica y figuras claves en la violenta represión contra las protestas de enero, que desafiaron los 47 años del gobierno en Irán.

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Este martes 17 de marzo del 2026, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó que mataron a dos altos funcionarios iraníes, Alí Larijani y Gholam Reza, durante los ataques perpetrados en la noche del lunes.

Cabe destacar que hasta el momento, medios iraníes no han confirmado la muerte de ambos.

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Estos dos hombres son líderes importantes para la República Islámica y figuras claves en la violenta represión contra las protestas de enero, que desafiaron los 47 años del gobierno. A continuación te damos más detalles de ellos.

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¿Quiénes son Alí Larijani y Gholam Reza Soleimani?

Alí Larijani es secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y es considerado como uno de los principales responsables en las decisiones de la República Islámica. Tuvo el papel de comandante de la Guardia Revolucionaria en la guerra con Irak.

También fue el principal asesor del difunto Jamenei en las conversaciones nucleares con el gobierno de Estados Unidos y presidente del parlamento iraní por más de 10 años. Larijani intentó postularse dos veces a la presidencia de Irán, pero no se lo permitieron, ya que su hija residía en EE. UU. y tiene ciudadanía británica.

De acuerdo con CNN, analistas opinan que desde los inicios del conflicto ha sido parte de la estrategia bélica de Irán y ha provocado en múltiples ocasiones al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Gholam Reza Soleimani es jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní. Desde que asumió su mando en julio del 2019, gobiernos occidentales lo han señalado como el principal responsable de la represión violenta contra manifestantes.

Presión iraní en el estrecho de Ormuz

Este martes, Irán impactó un petrolero anclado frente a la costa de Fujairah; este se convierte en uno de los 20 buques que ha alcanzado la República Islámica desde que comenzó la guerra.

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La guerra continúa e Irán sigue adelante con el bloqueo del estrecho de Ormuz, el cual ha estado agitando la economía mundial, ya que por el mismo se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Pocos barcos son los que han podido pasar y la República Islámica ha comentado que realmente la vía está abierta para todos, menos Estados Unidos, Israel y sus aliados.

La presión por los precios del petróleo continúa, manteniéndose arriba de los 100 dólares por barril. Desde que comenzó la guerra, los precios se han disparado más del 40 % del crudo.