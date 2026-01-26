protestas en Minneapolis Despliegue de ICE en Minnesota: Jueza no emite fallo sobre legalidad de operativos de los agentes migratorios La jueza federal Kate M. Menéndez no emitió un fallo sobre el despliegue en Minnesota de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Video Cronología del caso Alex Pretti: Videos contradicen versión oficial y juez ordena proteger evidencia

La jueza federal Kate M. Menéndez evaluó este lunes 26 de enero de 2026 si suspende o no, el despliegue de miles de agentes migratorios en Minnesota. Sin embargo, no emitió un fallo al respecto.

Cabe destacar que esto se da después de que agentes federales abatieran al enfermero de 37 años, Alex Pretti, y con ello provocara el enfrentamiento con los manifestantes y autoridades.

La jueza indicó que, "es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales", esto luego de que se registrara la muerte de Alex Pretti.

Aunque la audiencia terminó sin que la jueza emitiera algún fallo después de que escuchara a los abogados del estado de Minnesota, las ciudades Saint Paul y Minneapolis y el Gobierno de Trump. Por el momento no se fijó fecha de cuando se hará público su fallo sobre el despliege de ICE en Minnesota.

Trump pide a Tim Walz la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales

E l mandatario estadounidense le pidió al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey que entreguen a delincuentes inmigrantes indocumentados, pues afirma que la falta de cooperación solo alimenta el caos y la violencia.

Asimismo, puso como ejemplo a ciudades como Memphis y Washington D.C., y aseguró que su colaboración ha resultado en "calles más seguras", por lo que pidió a los demócratas que se asocien con el Gobierno federal.

Manifestaciones en Minnesota

En medio de un clima de protestas en la ciudad de Minneapolis ante las redadas de ICE, este sábado 24 de enero miles de personas se manifestaron en las principales avenidas, incluida Nicollet Avenue en donde Alex Jeffrey Pretti fue asesinado.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó a AP que los agentes federales dispararon contra el hombre en defensa propia, debido a que presuntamente el hombre se encontraba armado.

Sin embargo, imágenes captadas por los propios manifestantes han desmentido esta versión.

De qué trataron las audiencias de este lunes 26 de enero

Un tribunal federal de Minnesota atendía a dos demandas claves, tras la presión para que se realice una investigación independiente sobre los homicidios en Minneapolis.

El fiscal general de Minnesota solicitó a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.

La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.

Varios senadores del Partido Republicano han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.

Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota

Trump vinculó el envío de Tom Homan por una investigación federal por un presunto fraude masivo al sistema de asistencia social en Minnesota, a lo que atribuyó parte del clima de violencia en las calles.