FBI Qué es el Frente de Liberación de Isla Tortuga, el grupo que planeaba ataques en California, según el FBI Su fin es promover la lucha de la clase trabajadora contra el capitalismo. Los cuatro sospechosos que fueron arrestados el viernes en el desierto de Mojave supuestamente ensayaban un plan para ensamblar bombas caseras que detonarían en fin de año.



Arrestan a cuatro personas acusadas de planear un ataque "terrorista" para Año Nuevo en California

Autoridades federales de EEUU informaron del arresto de cuatro presuntos miembros de un grupo extremista "anti-capitalista y anti-gobierno", que estarían orquestando un plan para colocar bombas caseras en instalaciones de dos empresas estadoundienses en el sur de California la víspera de Año Nuevo.

Los cuatro sospechosos fueron arrestados el viernes en el desierto de Mojave, al este de Los Ángeles, mientras ensayaban el plan y buscaban ensamblar y probar las bombas, informó en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Los arrestados fueron identificados como Audrey Illeene Carroll, de 30 años, también conocida como 'Asigninaak', Zachary Aaaron Page, de 32 años, también conocido como 'AK', Dante Gaffield, de 24, también conocido como 'Nomad' y Tina Lai, de 41 años, también conocida como 'Kickwhere'. Todos son del área de Los Ángeles. Se espera que comparezcan ante una corte federal de Los Ángeles por primera vez este martes, según el comunicado del DOJ.

Enfrentan cargos por conspiración y posesión de un artefacto destructivo no registrado, según las autoridades. Se esperan cargos adicionales más adelante. De ser encontrados culpables, enfrentarían una pena máxima de cinco años por conspiración y de hasta 10 años por la posesión de un explosivo.

“Los cargos hechos públicos hoy muestran que el FBI y nuestros socios frustraron un peligroso plan para la víspera de Año Nuevo que pretendía atacar simultáneamente a dos empresas de EEUU con múltiples artefactos explosivos”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “Los acusados supuestamente adquirieron materiales para construir los dispositivos, planearon probarlos en el desierto de Mojave y utilizaron comunicaciones cifradas para intentar eludir la detección, pero gracias al FBI y a nuestros socios esos intentos fracasaron. El FBI está comprometido con mantener a salvo a nuestro país y con garantizar que quienes intenten cometer actos violentos enfrenten la justicia”, agregó.

Qué es el Frente de Liberación de Isla Tortuga

En su página de redes sociales, el Frente de Liberación de Isla Tortuga (TILF, por sus siglas en inglés) describe que su fin es “la liberación mediante la descolonización y la soberanía tribal”. También buscan promover la lucha de la clase trabajadora contra el capitalismo y promueven mensajes pro-Palestina.

Algunos pueblos indígenas han empleado el término 'Isla Tortuga' (Turtle Island) para llamar a la América del Norte, sin distinciones entre EEUU y Canadá.

El grupo está activo en Instagram, cuya cuenta tiene 998 seguidores. En ella muestran videos de algunos eventos, tanto de protestas propalestinas, como contra ICE y a favor de los derechos de los grupos indígenas norteamericanos. Incluye imágenes con frases como 'Muerte a Estados Unidos', 'Muerte a ICE' y 'La protesta pacífica nunca será suficiente'.

En uno de sus videos sale una mujer que se identifica como 'Mary' y lleva el rostro cubierto con un pañuelo palestino. Explica a qué se debe el nombre del grupo y que 'Isla Tortuga' es el nombre descolonizado e indígena de Norteamérica, anterior a que recibiera ese nombre de los colonos europeos.

"El Frente de Liberación de Turtle Island busca reparaciones y la devolución de tierras para estos pueblos indígenas”, dice la mujer en el video.

Las autoridades informaron que también habían encontrado volantes de 'Palestina Libre' en el campamento del desierto en donde los sospechosos estaban haciendo prácticas para fabricar bombas cuando fueron arrestados.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, calificó al grupo como "de extrema izquierda, pro-Palestina, anti-gobierno y anticapitalista" y dijo que "también planeaba atacar a agentes y vehículos de ICE".

Por el momento, el grupo no ha hecho comentarios.

Operación 'Sol de Medianoche'

Según una declaración jurada presentada junto con la denuncia de los fiscales, a finales de noviembre de este año, Audrey Illeene Carroll, una de las arrestadas, entregó un manuscrito de ocho páginas a sus co-conspiradores titulado 'Operación Sol de Medianoche' (Operation Midnight Sun), en el que se describía un plan de atentados con bombas en cinco o más lugares, dirigidos contra dos empresas estadounidenses que el comunicado del DOJ no identificó. En conferencia de prensa, el fiscal federal adjunto, Bill Essayli, quien dirige la fiscalía federal en Los Ángeles, describió los objetivos como centros logísticos "tipo Amazon".

Los explosivos, de fabricación casera, serían colocados en mochilas y detonados en esas locaciones a la medianoche del 'Año Nuevo' en el área metropolitana de Los Ángeles. Escogieron ese día como un momento oportuno para hacer coincidir las explosiones con los fuegos artificiales y que no se noten.

"El plan de Carroll era explícito", dijo Essayli. "Incluía instrucciones paso a paso para construir dispositivos explosivos ... y enumeraba múltiples objetivos en el condado de Orange y Los Ángeles".

Según el DOJ, el manuscrito de Carroll detalla que los dispositivos serían "bombas de tubo complejas" e incluía instrucciones para fabricarlas y recomendaciones para evitar dejar pruebas que los incriminaran.

De acuerdo con el comunicado, Carroll habría reconocido que la operación podría ser considerada por las autoridades como "un acto terrorista”.

Fotos de los sospechosos arrestados compartidas por las autoridades en una conferencia de prensa el lunes en Los Ángeles. Imagen Damian Dovarganes/AP



Los planes habrían sido discutidos en una reunión presencial con miembros del grupo en Los Ángeles, y a través de una aplicación de mensajes encriptados, detalló Essayli.

La denuncia penal señala además que Carroll y Page, otro miembro del grupo, habrían discutido también planes para futuros ataques, incluidos ataques con bombas contra agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el próximo año. "Eliminarían a algunos de ellos y asustarían al resto", habría dicho Carroll, según la denuncia.

Carroll y Page habrían reclutado a Gaffield y Lai. Todos realizaron acciones para avanzar con la operación, como comprar materiales para la fabricación de las bombas y desplazarse hasta un área remota del desierto de Mojave, para practicar la construcción de las bombas.

Una vez allí, el pasado 12 de diciembre, detalla el DOJ, comenzaron a fabricar los explosivos. Llegaron a descargar los materiales de los autos y empezaron a ensamblaros sobre una mesa. Levantaron una tienda para mantenerlos a la sombra y empezaron a limpiar el interior de uno de los tubos. Carroll incluso habría mencionado la idea de moler un precursor para usarlo en un polvo explosivo.

La denuncia detalla que los sospechosos habían llevado componentes para la fabricación de bombas como tubos de PVC de varios tamaños, y otras sustancias que parecían ser nitrato de potasio, carbón, polvo de carbón, polvo de azufre y material para ser usado como mechas, entre otras cosas. Algunos de esos artículos los habrían adquirido en Amazon.

Antes de que lograran esamblar alguna bomba funcional, irrumpieron los agentes del FBI y los arrestaron. Essaily puntualizó que no creen que haya otras personas involucradas en este plan.

La policía encontró una copia del manuscrito al registrar la residencia de Page.

