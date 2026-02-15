búsquedas Caso Nancy Guthrie: Utilizan el detector de señales Bluetooth del FBI para intentar encontrar un marcapasos En la búsqueda de Nancy Guthrie, el FBI empleó un rastreador de señales Bluetooth para intentar localizar el marcapasos de la mujer desaparecida hace dos semanas en Tucson, Arizona.

Video "Están dando demasiada información": Advierte experto en secuestros sobre el caso de Nancy Guthrie

En los esfuerzos por la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, el FBI utiliza un detector de señales Bluetooth para dar con el marcapasos de la mujer desaparecida hace dos semanas.

De acuerdo con los reportes, la policía emplea un dispositivo para rastrear el aparato, por lo que sobrevuela zonas desérticas de Tucson, según Fox News.

Se trata de una tecnología avanzada del Buró Federal de Investigaciones, a menudo llamado "signal sniffer" o rastreador de señales, que se lleva en un helicóptero del Departamento del Sheriff del Condado de Pima, añadió el medio.

El dispositivo está diseñado para monitorear y capturar señales electromagnéticas o comunicaciones de datos.

Para hallar el marcapasos, los helicópteros vuelan a baja altura y a velocidad reducida, siguiendo patrones de cuadrícula sobre el desierto y áreas residenciales de Tucson.

Debido a que los marcapasos emiten alertas de muy corto alcance (diseñadas para sincronizarse con una base o un teléfono a pocos metros), el sensor debe pasar extremadamente cerca del objetivo para detectar cualquier señal.

Lo que se sabe del marcapasos de Nancy Guthrie

El marcapasos de Nancy Guthrie se desconectó de la aplicación de su iPhone a las 2:28 horas del 1 de febrero, minutos después de que su cámara Nest también fuera desactivada, de acuerdo con las investigaciones.

Video Búsqueda de Nancy Guthrie cumple tres semanas sin sospechosos



De ahí que especialistas en ciberseguridad están analizando los últimos datos de la aplicación para determinar si el ritmo cardíaco de Guthrie estaba elevado antes de la desconexión, lo que ayudaría a establecer una línea de tiempo precisa del presunto secuestro.

Sin embargo, se ha reportado que un marcapasos no es un GPS ni un sistema de alerta de emergencia, por lo que el rastreo depende enteramente de que el dispositivo siga emitiendo su señal Bluetooth de sincronización periódica.

"Sé que el marcapasos activa una alerta de muy corta distancia (...) por lo que tendrán que acercarse mucho”, dijo ayer sábado 14 de febrero a NewsNation la ex agente especial del FBI Maureen O'Connell.

Este domingo, el FBI informó que un guante que contenía ADN hallado a un par de millas de la casa en Arizona de la madre desaparecida de Savannah Guthrie parece coincidir con los que llevaba una persona enmascarada afuera de su casa la noche en que desapareció.

El caso entra en su tercera semana, mientras las autoridades reúnen más evidencia potencial en la búsqueda de la mujer de 84 años.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades afirman que se encontró sangre en el porche delantero. Se enviaron supuestas notas de rescate a los medios de comunicación, pero ya han vencido dos plazos para pagarlas.

Las autoridades han expresado su preocupación por la salud de Nancy Guthrie, ya que necesita medicamentos esenciales a diario. Lleva un marcapasos y ha padecido hipertensión y problemas cardíacos.

