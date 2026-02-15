Energía Nuclear

Departamento de Guerra de EEUU traslada reactor nuclear a Utah: ¿Para qué?

El Departamento de Guerra informó que este domingo se transportó por aire un reactor nuclear de última generación a una base aérea en Utah, en donde será evaluado y puesto a prueba.

El Departamento de Guerra anunció el domingo 15 de febrero una alianza con el Departamento de Energía para impulsar el dominio de Estados Unidos en el desarrollo de energía nuclear y el fortalecimiento de la seguridad nacional del país.

Como parte de la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra de la Unión Americana informó que este domingo se transportó por aire un reactor nuclear de última generación.

Lo que debes saber del reactor nuclear de EEUU

El artefacto fue transportado en un C-17 desde la Base de la Reserva Aérea March en California hasta la Base de la Fuerza Aérea Hill en Utah.

El reactor será trasladado al Laboratorio de Energía de San Rafael de Utah (USREL) en Orangeville donde pasará por un periodo de prueba y evaluación.

De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, la instalación de este reactor nuclear abrirá posibilidades para el futuro de la resiliencia energética y la independencia estratégica de la defensa del país.

Al aprovechar el poder de la tecnología nuclear avanzada, no solo mejoramos nuestra seguridad nacional, sino que también defendemos un futuro de dominio energético estadounidense.
Departamento de Guerra de EEUU

En la colaboración de los Departamentos de Guerra y Energía se suma Valar Atomics, una startup de energía nuclear que se alinea con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para remodelar y modernizar el panorama de la energía nuclear de Estados Unidos.

Tensión geopolítica entre EEUU y otra potencia nuclear

Esto ocurre en un momento geopolítico clave para Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump ha presionado a países como Irán para frenar su programa de desarrollo de energía nuclear.

En junio de 2025, el gobierno del presidente Trump bombardeó instalaciones iraníes para mantener alineado a Irán en su progama de desarollo de armas nucleares al considerarlo una amenaza para la seguridad nacional estadounidenses.
Irán se erigido como un actor nuclear clave en el Medio Oriente, mientras Estados Unidos ha reforzado su cooperación con Israel para limitar las operaciones de Irán en este sector.

