Última hora

Caso Alex Pretti: Portavoz del DHS confirma que agentes del ICE portaban cámaras corporales

Alex Pretti fue asesinado por un agente del ICE

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Caso Alex Pretti: Legisladores exigen investigación a ICE; Trump y gobernador chocan

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dio a conocer hoy, 26 de enero de 2026, que algunos agentes del ICE portaban cámaras corporales, las cuales están siendo revisadas luego del ataque a tiros contra Alex Pretti.

Más sobre Última hora

Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?
1 mins

Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?

Estados Unidos
Reportan explosión de oleoducto en Minnesota; servicios de emergencia intentan controlar el incendio
1 mins

Reportan explosión de oleoducto en Minnesota; servicios de emergencia intentan controlar el incendio

Estados Unidos
Autoridades sospechan que el atacante tenía ideología supremacista: lo que se sabe del tiroteo en Allen que dejó al menos 8 muertos
5 mins

Autoridades sospechan que el atacante tenía ideología supremacista: lo que se sabe del tiroteo en Allen que dejó al menos 8 muertos

Estados Unidos
Al menos 8 muertos y varios heridos por un tiroteo en un mall de Dallas, Texas. El atacante también murió
5 mins

Al menos 8 muertos y varios heridos por un tiroteo en un mall de Dallas, Texas. El atacante también murió

Estados Unidos

El enfermero de cuidados intensivos fue asesinado el pasado 24 de enero de 2026 por la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Minnesota, lo que derivó en movilizaciones de cientos de personas, quienes salieron a las calles para pedir justicia, protestar en contra de la acción y del despliegue de los agentes armados.

PUBLICIDAD


Información en desarrollo.

FBPT

Relacionados:
Última horaEstados Unidos de AméricaNoticiasIce

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX