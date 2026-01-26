Caso Alex Pretti: Portavoz del DHS confirma que agentes del ICE portaban cámaras corporales

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dio a conocer hoy, 26 de enero de 2026, que algunos agentes del ICE portaban cámaras corporales, las cuales están siendo revisadas luego del ataque a tiros contra Alex Pretti.

Al menos 8 muertos y varios heridos por un tiroteo en un mall de Dallas, Texas. El atacante también murió

Autoridades sospechan que el atacante tenía ideología supremacista: lo que se sabe del tiroteo en Allen que dejó al menos 8 muertos

Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?

El enfermero de cuidados intensivos fue asesinado el pasado 24 de enero de 2026 por la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Minnesota, lo que derivó en movilizaciones de cientos de personas, quienes salieron a las calles para pedir justicia, protestar en contra de la acción y del despliegue de los agentes armados.