Caso Alex Pretti: Portavoz del DHS confirma que agentes del ICE portaban cámaras corporales
Alex Pretti fue asesinado por un agente del ICE
Video Caso Alex Pretti: Legisladores exigen investigación a ICE; Trump y gobernador chocan
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dio a conocer hoy, 26 de enero de 2026, que algunos agentes del ICE portaban cámaras corporales, las cuales están siendo revisadas luego del ataque a tiros contra Alex Pretti.
El enfermero de cuidados intensivos fue asesinado el pasado 24 de enero de 2026 por la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Minnesota, lo que derivó en movilizaciones de cientos de personas, quienes salieron a las calles para pedir justicia, protestar en contra de la acción y del despliegue de los agentes armados.
Información en desarrollo.
FBPT
Relacionados: