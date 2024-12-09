Quién es Luigi Mangione, el brillante joven de familia adinerada acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Video Los objetos hallados junto al detenido en conexión al asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione fue detenido tras cinco días de incertidumbre sobre la identidad y el paradero del sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Mangione, un joven de 26 años, fue arrestado como sospechoso del crimen de Thompson, quien la semana pasada murió tiroteado por la espalda a plena luz del día frente a un hotel Hilton de Nueva York.

Su captura fue posible gracias a que un empleado de McDonald's en Altoona, Pensilvania, alertara a las autoridades sobre un cliente sospechoso al que se le encontró un arma, una máscara y documentos que lo vinculaban con el caso.

"Se cree que es nuestra persona de interés en el asesinato descarado y selectivo de Brian Thompson", dijo la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

En una breve comparecencia ante un tribunal el lunes, Mangione fue acusado de cinco cargos (portar armas de fuego sin licencia, falsificación, alterar registros, poseer un instrumento delictivo y presentar una identificación falsa a las fuerzas del orden).

Ya el lunes, la fiscalía de Manhattan presentó cargos de asesinato. El sospechoso quedó formalmente procesado y el juez ordenó que siga en la cárcel sin derecho a fianza.

Esto es lo que se sabe del presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare que mantuvo en vilo a todo un país durante casi una semana.

¿Quién es Luigi Mangione, el presunto asesino de Brian Thompson?

El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo que Mangione nació y se crió en Maryland, tiene vínculos con San Francisco y su última dirección conocida es en Honolulu, Hawaii.

El joven asistió a una preparatoria de élite de Baltimore solo para chicos, llamada Gilman School, y se graduó como el mejor alumno de la clase de 2016, según el sitio web de la escuela. Por ese motivo fue el 'valedictorian' de su promoción, que es el encargado de dar el discurso final en la graduación.

Mangione aprendió a programar en la secundaria y ayudó a poner en marcha un club para personas interesadas en el diseño de videojuegos durante su etapa universitaria.

Consiguió sus títulos de grado y posgrado en informática en 2020 en la prestigiosa Universidad de Pensilvania.

Sus publicaciones de redes apuntan a que pertenecía a una fraternidad. También se le ve participando en un programa de 2019 en la Universidad de Stanford, así como en fotos con familiares y amigos en Hawaii, San Diego, Puerto Rico, la costa de Nueva Jersey y otros destinos.

Después de graduarse, Mangione trabajó como ingeniero de software para una empresa de venta de automóviles en línea, según su página de LinkedIn. Está registrado como no afiliado a un partido político, tal y como recoge el sitio web de búsqueda de registro de votantes del estado de Maryland.

Luigi Mangione proviene de una destacada familia de Maryland: "Tenía todo a su favor"

Un excompañero de clase describió a Mangione como un estudiante inteligente, amigable y buen deportista que provenía de una familia adinerada, incluso para los estándares de la escuela privada.

"Sinceramente, tenía todo a su favor", le dijo a la agencia AP, quien confesó haberse llevado una enorme sorpresa al saber de su supuesta implicación en este crimen. "No parece el tipo de persona que haría esto según todo lo que sabía sobre él en la escuela secundaria", afirmó.

“Era un buen muchacho”, dijo por su parte un exprofesor, que habló con el diario The Washington Post. “Era muy brillante, vivaz y lleno de vida… Me siento destrozado porque no encaja con el chico que conocí hace años”.

Uno de los primos del detenido es Nino Mangione, legislador estatal republicano de Maryland.

Su abuelo, Nick Mangione Sr., creció en una familia humilde de Baltimore y después se convirtió en un millonario desarrollador inmobiliario y filántropo, según un perfil publicado en 1995 por el diario The Baltimore Sun.

Mangione Sr. era conocido por Turf Valley Resort, un enorme y lujoso centro de conferencias y retiro en las afueras de Baltimore que compró en 1978. La familia también compró el Hayfields Country Club al norte de Baltimore en 1986.

Este lunes, la policía mantenía bloqueada una entrada a esta propiedad, que según los registros públicos está vinculada a los padres del sospechoso.

El escrito que podría revelar pistas sobre el móvil del asesinato de Brian Thompson

Por otro lado, la policía encontró un documento de tres páginas con notas que sugerían que Mangione tenía "mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses", según las autoridades.

El documento escrito a mano "habla tanto de su motivación como de su mentalidad".

Según fuentes policiales citadas por CNN, el sospechoso critica en el documento a la industria de la atención médica y sugiere que la violencia es la mejor respuesta.

Dos citas en el documento incluyen frases como “Estos parásitos se lo merecían” y “Pido disculpas por cualquier conflicto y trauma, pero tenía que hacerse”, según reveló un funcionario que habló en condición de anonimato.

Las autoridades no confirmaron oficialmente estas revelaciones periodísticas. En los últimos días, se especuló sobre la posible conexión que podría haber entre el asesinato del CEO de UnitedHealthcare y el descontento de algún cliente por la cobertura de la aseguradora médica.

A la teoría de que el crimen pudiera estar vinculado con la actividad profesional de la víctima se sumó el hallazgo la semana pasada de tres palabras escritas en las balas usadas para matar a Thompson.

En ellas se leían los términos "negar", "defender" y "deponer" (deny, defend, depose), que podrían hacer referencia a una frase comúnmente utilizada para describir las tácticas de las aseguradoras para evitar pagar las reclamaciones.

También son similares a “demorar, negar, defender”, la forma en que algunos abogados describen cómo las aseguradoras niegan servicios y pagos; y también el título de un libro de 2010 que fue muy crítico con esta la industria.

Este lunes, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, descartó que Mangione fuera "ningún héroe”. “En EEUU, no matamos a gente a sangre fría para resolver diferencias políticas o expresar un punto de vista”, dijo.

“Entiendo que la gente esté realmente frustrada con el sistema de atención sanitaria. En algunos rincones oscuros, este asesino está siendo aclamado como un héroe. No es ningún héroe”. "El verdadero héroe de esta historia es la persona que llamó al 911 en McDonald’s esta mañana”, agregó.

Luigi Mangione tenía problemas de columna, según amigos

El joven pasó un tiempo viviendo en una comunidad de sufistas en Hawaii llamada Surfbreak. Sarah Nehemiah, quien lo conoció allí, dijo a CBS que Mangione finalmente se fue de la comunidad por su lesión en la espalda, que había empeorado por el surf y el senderismo, actividades que le gustaba mucho practicar.

Algunos amigos y conocidos han dicho a los medios que incluso había sido operado de la espalda. La imagen de portada de su cuenta de la que se cree que es su cuenta en la red social X muestra una radiografía de una columna vertebral con un dispositivo dentro.

Pero por el momento no está claro cuánto su propia experiencia con el sistema de atención médica en EEUU influyó en sus radicales opiniones y en el asesinato de Brian Thompson.

Una cuenta de Goodreads, una plataforma de reseñas de libros creadas por los usuarios, muestra su nombre y fotos. Desde ese perfil se leyeron dos libros en 2022 sobre el dolor de columna, uno de ellos titulado 'Torcido: Engañando a la industria del dolor de espalda'.

El mismo usuario calificó con cuatro estrellas el famoso texto 'La sociedad industrial y su futuro' de Theodore Kaczynsky, el Unabomber, quien llevó a cabo una serie de atentados con bombas que mataron a tres personas e hirieron a docenas. En su reseña, Magione dijo que aunque era obvio que se trataba de una persona violenta que mató a inocentes, el libro no debía despreciarse por ser el manifiesto de un loco sino el trabajo de un revolucionario político extremista.

Luigi Mangione, presunto asesino de Brian Thompson, tenía una pistola fantasma

Por otro lado, a Mangione se le encontró en su mochila una pistola fantasma, un tipo de arma que se puede ensamblar de manera casera a partir de piezas sin número de serie. Esto, según los investigadores, dificulta enormemente su rastreo.

"Hasta ahora, la información que estamos obteniendo es que el arma parece ser una pistola fantasma que puede haber sido fabricada en una impresora 3D, capaz de disparar una bala de 9 mm", dijo Kenny.

Los oficiales hallaron también un silenciador, igualmente fabricada en 3D, "compatible con el arma utilizada en el asesinato", dijo el funcionario.

En el asesinato de Thompson, el atacante utilizó una pistola de 9 mm que, según la policía, es similar a las armas que usan los granjeros para sacrificar a los animales sin hacer mucho ruido.

Aunque el autor del crimen ocultó su identidad con una máscara durante el tiroteo, acabó dejó un rastro de pruebas, incluida una mochila que abandonó en Central Park, un teléfono encontrado en una plaza peatonal y una botella de agua y un envoltorio de barra de proteína que la policía dice que compró en un café minutos antes del ataque.

En los días posteriores al tiroteo, la policía recurrió a la ciudadanía en busca de ayuda y publicó una colección de fotos y videos, que incluían las imágenes tomadas en el vestíbulo en un hostal de Manhattan en las que se mostraba por primera vez su cara descubierta.

El tiroteo sacudió el sector de las empresas estadounidenses y, en particular, a la industria de los seguros médicos, lo que provocó que las empresas repensaran sus planes de seguridad y borraran fotos de los ejecutivos de sus sitios web.

“Nuestra esperanza es que la detención de hoy traiga algo de alivio a la familia de Brian, amigos, colegas y a los muchos otros afectados por esta tragedia indescriptible”, dijo un portavoz de UnitedHealth Group este lunes tras conocerse la detención.

“Agradecemos a las fuerzas del orden y seguiremos trabajando con ellas en esta investigación. Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia mientras están de luto”, agregó.

¿Cómo fue el arresto de Luigi Mangione?

Tras su detención el lunes, las autoridades dieron a conocer que el joven tenía ropa y un cubrebocas similares a las que el atacante de Thompson mostraba en los videos grabados por las cámaras de seguridad.

El joven viajaba entre Filadelfia y Pittsburgh, haciendo varias paradas en el camino como la ciudad de Altoona, donde fue detenido.

Cuando los agentes lo encontraron en el McDonald's, se encontraba sentado en una mesa mirando una computadora portátil.

Los funcionarios le pidieron que se bajara la mascarilla para ver su rostro y “lo reconocieron de inmediato como el sospechoso”, se lee en la denuncia penal del caso.

También le pidieron una identificación y él les dio una identificación falsa de Nueva Jersey con el nombre de Mark Rosario, y que coincidía con la que el sospechoso usó para registrarse en un albergue de la ciudad de Nueva York antes del tiroteo. También tenía otras identificaciones fraudulentas y un pasaporte estadounidense.

Cuando los agentes le preguntaron si había estado en la ciudad de Nueva York recientemente, “se quedó callado y comenzó a temblar”.

