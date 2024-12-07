Sin compasión: asesinato del CEO de UnitedHealthcare desata catarsis colectiva contra aseguradoras

Video Cronología del asesinato del CEO de UnitedHealthcare: estas son las pistas que dejó el sospechoso

El mensaje de condolencias publicado en la cuenta de UnitedHealthcare Group tras el asesinato a balazos de Brian Thompson, CEO de la aseguradora de salud, tuvo miles de reacciones poco esperadas: al menos 80,000 risas (con emojis como este: 😂).

“Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare.... Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York... Nuestro corazón está con la familia de Brian”.

Las reacciones al mensaje de condolencias de UnitedHealthcare Group en Facebook, tras el asesinato del CEO de la gigante de seguros de salud UnitedHealthcare. Imagen Captura de pantalla UnitedHealthcare en Facebook



Pero ese mensaje no desató compasión y solidaridad, sino una catarata de memes, chistes y bronca. El crimen, cuyo autor aún sigue prófugo, causó una intensa catarsis colectiva en redes sociales, donde la gente comparte historias de ellos mismos o de sus familias, peleando con los seguros de salud para acceder a cuidados médicos.

Thompson, quien dirigía una de las principales divisiones del gigante UnitedHealth Group, fue asesinado a tiros cuando se dirigía a una reunión de inversionistas en Manhattan. Aún se desconoce el motivo del ataque, pero su asesino utilizó munición estampada con las palabras "negar", "defender" y "deponer" (“deny”,“defend”, “depose o delay"), según indicaron fuentes a medios de comunicación. Las palabras pueden haber sido una referencia a las estrategias que utilizan las compañías de seguros para tratar de evitar pagar las reclamaciones.

Mientras tanto, miles de usuarios de redes sociales volcaron su descontento con la industria de seguros, especialmente UnitedHealthcare, por rechazar tratamientos.

"Si bien no me alegro de que el director ejecutivo de UHC haya sido asesinado a tiros en la calle, tampoco estoy triste por ello", comentó por ejemplo una usuaria en X.

Perturbadoras historias sobre UnitedHealthcare

Usuarios de TikTok, Facebook, y en la plataforma X compartieron supuestas experiencias con UnitedHealthcare, denunciando prácticas de denegar reclamos de cobertura que describieron como "inhumanas", "torturas psicológicas" y un sistema "diseñada para maximizar ganancias".

Una usuaria afirmó cómo UnitedHealthcare canceló su cirugía dos días antes de la fecha programada, sumiéndola en una lucha desesperada para que revirtieran la decisión:



Otra persona recordó un episodio donde UnitedHealthcare dejó de cubrir su quimioterapia sin previo aviso:

"Hoy estoy pensando en la vez que UnitedHealthcare decidió de repente dejar de pagar mi quimioterapia y no se molestó en decírmelo, por lo que las enfermeras tuvieron que informármelo cuando me registré en el centro oncológico para mi siguiente tratamiento. Totalmente ajeno a cualquier noticia actual, por supuesto".



Las críticas de usuarios de redes sociales también se centraron en cómo la aseguradora negó presuntamente ciertos cuidados a niños:

"Recuerdos de cuando UnitedHealthcare le negó repetidamente la silla de ruedas a mi hijo", escribió un usuario.



Otro aseguró que UnitedHealthcare rechazó pagar parte de la hospitalización de su niño:

"Recuerdo el día en que UnitedHealthcare le negó a mi hijo de 12 años una estadía de una noche en el hospital por considerarla 'médicamente innecesaria' tras una cirugía de reparación de corazón".

Poca empatía hacia Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare

La trágica muerte de Brian Thompson ha puesto de manifiesto la ira y, en muchos casos, el sufrimiento de los pacientes. Un reporte de CNN asegura que la compañía utiliza algoritmos de inteligencia artificial con altas tasas de error para negar reclamos de salud, lo que lleva a graves consecuencias financieras y de salud para la gente.

Estas reacciones públicas reflejan un descontento no solo contra UnitedHealthcare, sino, en general, con el sistema de salud privado de Estados Unidos, donde las aseguradoras tienen el poder de decidir qué tratamientos son "médicamente necesarios".

En esos procedimientos burocráticos muchos pacientes quedan desprovistos de cuidados. O se ven apelando a la aseguradora y sobrecargados de trámites mientras transitan un momento de salud delicado.

Según una encuesta reciente de la Fundación Familia Kaiser (KFF), especializada en políticas de salud, casi uno de cada cinco adultos asegurados tuvo un reclamo médico rechazado en el último año, y solo el 43% apeló esas decisiones.

Viuda del CEO de UnitedHealthcare: "hubo alguna amenazas"

La viuda de Thompson, Paulette, dijo a NBC que “había habido algunas amenazas” contra su marido, posiblemente relacionadas con falta de "cobertura".

"Hubo algunas amenazas (...) Básicamente, no lo sé, ¿falta de cobertura [médica]? No conozco los detalles".

"Sólo sé que dijo que había algunas personas que lo habían estado amenazando", afirmó.

Algunos de estos elementos del crimen hacen pensar a las autoridades (y al público) que el crimen puede estar relacionado con estas prácticas de denegación de cobertura médica a pacientes que transitan problemas de salud.

“Por qué ‘queremos’ que los ejecutivos de las compañías de seguros mueran”, tituló su columna la periodista especializada en redes sociales, Taylor Lorenz. "No significa que la gente deba asesinarlos. Pero si has visto a un ser querido sufrir y morir por una denegación de seguro, es normal desear que los responsables sufran lo mismo".

Entre la maraña de sentimientos encontrados sobre la muerte de Thompson, considerada por muchos analistas una consecuencia de un sistema de salud fallido y complicado, incluso se han visto comentarios sugiriendo que el atacante podría terminar siendo una suerte de "héroe" del folclore estadounidense.