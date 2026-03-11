Jake Paul Donald Trump respalda una futura carrera política de Jake Paul durante un mitin en Kentucky En un movimiento inesperado que fusiona el mundo del entretenimiento con la política, el presidente Donald Trump manifestó su total apoyo al boxeador y creador de contenido Jake Paul ante cualquier cargo público que decida buscar en el futuro.

Durante un evento realizado en Hebron, Kentucky. Trump elogió la trayectoria de Paul, calificándolo como un "fenómeno" y destacando su valentía.

Aunque Paul no ha anunciado una candidatura formal, el mandatario fue contundente en su predicción ante la multitud: "Voy a predecir que, en un futuro no muy lejano, se postulará para un cargo político; tiene todo mi apoyo", afirmó Trump tras reconocer que inicialmente dudó en aparecer en el exitoso podcast del joven boxeador.

El mensaje de Paul

Al subir al escenario, Jake Paul devolvió los elogios vinculando su mentalidad de boxeador con la filosofía de Trump. El influencer subrayó que el país necesita más centros industriales como el que visitaban y apeló a la identidad de los asistentes locales.

Sobre el coraje: Paul afirmó que Trump le ha enseñado a "nunca echarse atrás en una pelea", incluso contra oponentes más grandes.

Conexión local: El boxeador recordó sus raíces en la región y enfatizó la importancia de la libertad de expresión, asegurando que "nunca tiene miedo de decir la verdad".