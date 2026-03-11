Jake Paul

Donald Trump respalda una futura carrera política de Jake Paul durante un mitin en Kentucky

En un movimiento inesperado que fusiona el mundo del entretenimiento con la política, el presidente Donald Trump manifestó su total apoyo al boxeador y creador de contenido Jake Paul ante cualquier cargo público que decida buscar en el futuro.

N+ Univision
Video Donald Trump habla desde Kentucky sobre economía, Irán y petróleo; esto dijo el presidente hoy

Durante un evento realizado en Hebron, Kentucky. Trump elogió la trayectoria de Paul, calificándolo como un "fenómeno" y destacando su valentía.

Aunque Paul no ha anunciado una candidatura formal, el mandatario fue contundente en su predicción ante la multitud: "Voy a predecir que, en un futuro no muy lejano, se postulará para un cargo político; tiene todo mi apoyo", afirmó Trump tras reconocer que inicialmente dudó en aparecer en el exitoso podcast del joven boxeador.

El mensaje de Paul

Al subir al escenario, Jake Paul devolvió los elogios vinculando su mentalidad de boxeador con la filosofía de Trump. El influencer subrayó que el país necesita más centros industriales como el que visitaban y apeló a la identidad de los asistentes locales.

Sobre el coraje: Paul afirmó que Trump le ha enseñado a "nunca echarse atrás en una pelea", incluso contra oponentes más grandes.

Conexión local: El boxeador recordó sus raíces en la región y enfatizó la importancia de la libertad de expresión, asegurando que "nunca tiene miedo de decir la verdad".

El encuentro subraya la estrategia de Trump de aliarse con figuras mediáticas de gran impacto en sectores jóvenes, mientras que Paul consolida su transición de las redes sociales y el ring hacia el activismo político.

