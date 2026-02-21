Noticias

Trump aprueba asistencia por desastre para Washington D.C. tras derrame de aguas residuales en el río Potomac

El presidente ratificó la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, luego de la fuga que vertió 250 millones de galones de aguas residuales al río Potomac en Washington, D.C.

Por:N+ Univision y AP
El presidente Donald Trump aprobó asistencia de emergencia a Washington, D. C., para ayudar a la ciudad a solucionar una fuga del sistema de alcantarillado que arrojó al menos 250 millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Potomac.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció el sábado la aprobación de Trump, lo que permite a FEMA proporcionar equipos y recursos para ayudar con la respuesta al derrame del 19 de enero, después de que se rompiera un oleoducto.

La alcaldesa Muriel Bowser había solicitado ayuda federal el miércoles y declaró una emergencia.

La aprobación por parte de Trump se produce después de que criticara el manejo del derrame, culpando a los líderes demócratas locales y centrándose especialmente en el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore.

El mandatario afirmó que los funcionarios locales no habían pedido ayuda de emergencia.

Video Dos personas mueren ahogadas en el DMV: conoce algunos consejos para no poner en riesgo tu vida


Sin embargo, el gobierno federal ya estaba involucrado en la reparación y evaluación del impacto de la fuga a través de la Agencia de Protección Ambiental.

¿Qué pasó

con el río Potomac?


El oleoducto de 72 pulgadas (183 centímetros), conocido como Potomac Interceptor, se rompió el 19 de enero, enviando 250 millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Potomac, justo al norte de Washington, en los primeros cinco días.

La fuga está prácticamente bajo control, pero reparar la tubería por completo podría llevar meses. La empresa local de agua, DC Water, junto con la EPA, ha estado trabajando para reparar la fuga y monitorear su impacto en el río.

Las autoridades han dicho que el agua potable de la zona es segura, pero se advierte a las personas que utilizan el río Potomac para recreación que no tengan contacto directo con el agua.
