Préstamos

¿Habrá condonación automática de cientos de miles de préstamos estudiantiles? Esto es lo que se sabe

Miles de solicitantes de préstamos estudiantiles en Estados Unidos podrían recibir una condonación automática de su deuda debido a que el Departamento de Educación no cumplió con una fecha límite establecida en un acuerdo judicial.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video “Es lamentable”: preocupación por embargos de salarios a deudores de préstamos estudiantiles

Cientos de miles de solicitantes de préstamos estudiantiles en Estados Unidos podrían recibir una condonación automática de su deuda debido a que el Departamento de Educación no cumplió con una fecha límite establecida en un acuerdo judicial.

Esto surge como consecuencia del caso Sweet v. Cardona, un acuerdo de 2022 donde se acusó al departamento de rechazar indebidamente solicitudes de "Defensa del Prestatario para el Pago" (Borrower Defense to Repayment).

PUBLICIDAD

El origen del conflicto fue porque el programa de Defensa del Prestatario permite la cancelación de préstamos federales si las escuelas incurrieron en conductas inapropiadas, como engañar a los estudiantes sobre los costos de la educación, los ingresos futuros o las oportunidades laborales.

Video Ayuda financiera para ir a la universidad

Más sobre Préstamos

Reto Economía: Este programa de préstamos te permite comprar vivienda con solo el 1% de pago inicial
7:16

Reto Economía: Este programa de préstamos te permite comprar vivienda con solo el 1% de pago inicial

Dinero
¿Cómo ahorrar para la universidad de tus hijos? Te damos algunos consejos
2:26

¿Cómo ahorrar para la universidad de tus hijos? Te damos algunos consejos

Dinero
¿Sueñas con comprar una casa? Siguen bajando las tasas de interés para créditos hipotecarios
2:18

¿Sueñas con comprar una casa? Siguen bajando las tasas de interés para créditos hipotecarios

Dinero
Que no te asfixien las deudas en tus tarjetas de crédito: por qué es el momento de reducirlas
4 mins

Que no te asfixien las deudas en tus tarjetas de crédito: por qué es el momento de reducirlas

Dinero
Cómo ahorrar miles de dólares al saldar tus tarjetas de crédito
4 mins

Cómo ahorrar miles de dólares al saldar tus tarjetas de crédito

Dinero
La Reserva Federal hace su primera pausa en más de 1 año y deja su tasa de interés clave en 5.25%
4 mins

La Reserva Federal hace su primera pausa en más de 1 año y deja su tasa de interés clave en 5.25%

Dinero
Muchos hogares de EEUU están ahogados en deudas: preocupa lo que deben en tarjetas de crédito
3 mins

Muchos hogares de EEUU están ahogados en deudas: preocupa lo que deben en tarjetas de crédito

Dinero
Cómo se explica la caída súbita del First Republic Bank y los otros bancos en EEUU
7 mins

Cómo se explica la caída súbita del First Republic Bank y los otros bancos en EEUU

Dinero
¿Se viene una recesión este 2023? Las señales que ayudarán a saberlo
5 mins

¿Se viene una recesión este 2023? Las señales que ayudarán a saberlo

Dinero
Gobierno busca comprador para el First Republic Bank: sus acciones se desplomaron a menos de $3
3 mins

Gobierno busca comprador para el First Republic Bank: sus acciones se desplomaron a menos de $3

Dinero

¿Por qué podrían condonar miles de préstamos estudiantiles?

Ante ello, el Departamento de Educación debía emitir decisiones sobre un grupo selecto de solicitudes antes del 28 de enero de 2026. Al no procesar todas las solicitudes a tiempo, los solicitantes de préstamos estudiantiles afectados tendrían derecho, de acuerdo con expertos, a la cancelación total del préstamo y al reembolso de lo que ya han pagado.

Esta medida aplica a quienes presentaron su solicitud de Defensa del Prestatario el 22 de junio de 2022 o antes, y asistieron a una de las escuelas listadas en el acuerdo. También podrían verse beneficiados los "solicitantes post-clase" que aplicaron entre el 22 de junio y el 16 de noviembre de 2022.

El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha solicitado prórrogas (la más reciente hasta julio de 2027), argumentando limitaciones de recursos y el tamaño inesperado del grupo de 207,000 solicitantes. Aunque un juez ordenó previamente respetar el plazo de enero, el tribunal aún no ha emitido un fallo formal sobre la última petición de extensión, lo que genera incertidumbre sobre si la condonación será inmediata.

Actualmente, más de 40 millones de estadounidenses tienen deudas por préstamos estudiantiles, por lo que de confirmarse la condonación de la deuda, habría miles de beneficiados.

PUBLICIDAD

Mira también:

Relacionados:
PréstamosEstudiantes indocumentados

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX