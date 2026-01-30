Préstamos ¿Habrá condonación automática de cientos de miles de préstamos estudiantiles? Esto es lo que se sabe Miles de solicitantes de préstamos estudiantiles en Estados Unidos podrían recibir una condonación automática de su deuda debido a que el Departamento de Educación no cumplió con una fecha límite establecida en un acuerdo judicial.

Cientos de miles de solicitantes de préstamos estudiantiles en Estados Unidos podrían recibir una condonación automática de su deuda debido a que el Departamento de Educación no cumplió con una fecha límite establecida en un acuerdo judicial.

Esto surge como consecuencia del caso Sweet v. Cardona, un acuerdo de 2022 donde se acusó al departamento de rechazar indebidamente solicitudes de "Defensa del Prestatario para el Pago" (Borrower Defense to Repayment).

El origen del conflicto fue porque el programa de Defensa del Prestatario permite la cancelación de préstamos federales si las escuelas incurrieron en conductas inapropiadas, como engañar a los estudiantes sobre los costos de la educación, los ingresos futuros o las oportunidades laborales.

¿Por qué podrían condonar miles de préstamos estudiantiles?

Ante ello, el Departamento de Educación debía emitir decisiones sobre un grupo selecto de solicitudes antes del 28 de enero de 2026. Al no procesar todas las solicitudes a tiempo, los solicitantes de préstamos estudiantiles afectados tendrían derecho, de acuerdo con expertos, a la cancelación total del préstamo y al reembolso de lo que ya han pagado.

Esta medida aplica a quienes presentaron su solicitud de Defensa del Prestatario el 22 de junio de 2022 o antes, y asistieron a una de las escuelas listadas en el acuerdo. También podrían verse beneficiados los "solicitantes post-clase" que aplicaron entre el 22 de junio y el 16 de noviembre de 2022.

El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha solicitado prórrogas (la más reciente hasta julio de 2027), argumentando limitaciones de recursos y el tamaño inesperado del grupo de 207,000 solicitantes. Aunque un juez ordenó previamente respetar el plazo de enero, el tribunal aún no ha emitido un fallo formal sobre la última petición de extensión, lo que genera incertidumbre sobre si la condonación será inmediata.

Actualmente, más de 40 millones de estadounidenses tienen deudas por préstamos estudiantiles, por lo que de confirmarse la condonación de la deuda, habría miles de beneficiados.

