Trump anuncia su apoyo para la campaña de reelección de Dan Patrick como vicegobernador de Texas

El presidente Donald Trump anunció este sábado su respaldo a la campaña de reelección de Dan Patrick como vicegobernador de Texas. "Dan ha sido un amigo increíble para nuestro movimiento, ayudándonos a ganar a lo grande en las elecciones primarias y generales", afirmó Trump.

Video Revelan que agente federal mató a joven en Texas y el caso no se hizo público por 11 meses

El presidente Donald Trump anunció este sábado su respaldo a la campaña de reelección de Dan Patrick como vicegobernador de Texas.

"Dan ha sido un amigo increíble para nuestro movimiento, ayudándonos a ganar a lo grande en las elecciones primarias y generales", afirmó Trump en redes sociales.

El mandatario recordó que Patrick lideró sus campañas por las elecciones presidenciales en Texas en los años 206, 2020 y 2024.

"En el próximo período, Dan luchará incansablemente con nosotros para asegurar la frontera, detener los crímenes de los inmigrantes, hacer crecer la economía y reducir los impuestos y las regulaciones", indicó el presidente.

También expresó que Patrick trabajará por "defender la elección de escuela, apoyar a nuestros grandes militares y veteranos, restaurar la dominancia energética de Estados Unidos y proteger con firmeza nuestra siempre asediada Segunda Enmienda" constitucional, referida al derecho a portar armas.

Patrick, una de las principales voces conservadores de Texas, se ha desempeñado en el cargo desde 2014, con reelecciones en 2018 y 2022.

Ha impulsado reformas para abolir prácticas de diversidad, equidad e inclusión en las universidades texanas, y ha impulsado leyes para terminar con la enseñanza de la teoría crítica racial en las escuelas públicas.

También es el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa del gobierno federal, creada en mayo de 2025 por el presidente Trump.

"Nunca los decepcionará", aseguró Trump sobre Patrick.

