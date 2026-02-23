Estado de la Unión

Trump invita a equipo de hockey varonil al Estado de la Unión 2026, mientras equipo femenil rechaza la invitación

Tanto el equipo de hockey varonil como el femenil ganaron medallas de oro durante su cierre en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026.

¿Cuáles son los temas que dividen al Congreso a horas del discurso del estado de la Unión de Donald Trump?

Ayer, durante el último día de los Juegos de Invierno en Milán-Cortina, y durante el regreso de las estrellas de la NHL al torneo olímpico después de más de una década, el equipo de hockey de EEUU ganó 2 a 1 a Canadá en tiempo extra logrando la medalla de oro. Tras esta victoria, el presidente Trump los felicitó e invitó al equipo al Estado de la Unión, que se llevará a cabo mañana martes 24 de febrero.

“¿Pueden recogernos en Miami el martes por la mañana?", preguntó uno de los jugadores.

Luego de esto, Trump causó polémica al decir:

Vamos a tener que traer al equipo femenino, ya lo saben. Creo que probablemente me destituirían.

Equipo femenil rechaza invitación de Trump

Aunque el equipo femenino de hockey agradeció la invitación, indicó que tendría que declinar asistir al Estado de la Unión, esto luego de que el presidente bromeara con que sería sometido a juicio político si no invitaba también al equipo femenino.

Debido a la falta de tiempo y a compromisos académicos y profesionales previamente programados tras los Juegos, las atletas no podrán participar

No fue la única polémica

También causó polémica el director del FBI, quien se le vio festejando en el vestidor con el equipo, bebiendo cerveza.

En su cuenta de X, Patel respondió:

Para los medios tan preocupados: sí, amo a Estados Unidos y me sentí tremendamente honrado cuando mis amigos, los recién coronados campeones olímpicos con medalla de oro del equipo de EE.UU., me invitaron al vestuario para celebrar este momento histórico


Esta vez EEUU logró 12 oros, 12 platas y 9 bronces con un total de 33 medallas totales.

