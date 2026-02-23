Noticias Trump desmiente divisiones en su mando militar y lanza advertencia a Irán: "Si hay guerra, será una victoria fácil" El presidente desmiente que el general Daniel Caine, quien encabezó el ataque contra el desarrollo nuclear iraní, llamado Midnight Hammer, se oponga a una guerra contra la república islámica.

Video EEUU e Irán retomarán diálogo en Ginebra: Teherán ofrece concesiones en programa nuclear

El presidente Donald Trump desmintió que el general Daniel Caine, quien encabezó el ataque contra el desarrollo nuclear iraní, llamado Midnight Hammer, se oponga a una guerra contra la república islámica Irán.

Vía Truth Social, el presidente dijo que "el general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se decide ir contra Irán a nivel militar, opina que será una victoria fácil".

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que él tiene la última palabra: "Soy yo quien toma la decisión; prefiero un acuerdo a no hacerlo, pero si no lo hacemos, será un día muy malo para ese país y, muy tristemente, para su gente, porque son grandes y maravillosos, y algo así nunca debería haberles sucedido".

El desmentido sobre el general Caine

La reacción del presidente surge tras diverso s reportes de prensa que sugerían que el general Caine se oponía a una escalada militar contra la nación persa. Trump calificó estas informaciones como "fake news" y aseguró que la postura de Caine ha sido malinterpretada.

Trump destacó el historial de Caine, recordándole al público que el general estuvo al mando de la operación "Midnight Hammer" (Martillo de Medianoche, por su traducción al español).

Según el mandatario, este ataque —ejecutado por bombarderos B-2— logró destruir las capacidades de desarrollo nuclear iraní, un hito que el mandatario utilizó para subrayar que el ejército estadounidense está listo para "ganar" si se le ordena.

Mira también: