Petróleo ¿Subió o bajó la gasolina luego de mensaje de Trump? Precio del galón este lunes 16 de marzo 2026 Donald Trump pidió a varios países que colaboren para reabrir esa vía marítima y garantizar el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

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La guerra en Medio Oriente sigue presionando los mercados energéticos en todo el mundo, con la atención centrada este lunes 16 de marzo 2026 en las noticias del virtual bloque de Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo en los mercados internacionales, pero ante un llamado de Trump, ¿cómo está hoy el precio del combustible?

El presidente Donald Trump pidió a varios países que colaboren para reabrir esa vía marítima y garantizar el tránsito de petróleo como forma de aliviar la presión para el precio de la gasolina que han provocado la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán y su respuesta de buscar el bloqueo de Ormuz.

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El mensaje de Trump y las noticias de que un buque con bandera paquistaní había conseguido atravesar la ruta parecieron tener un efecto de calmante en los operadores de los mercados: el barril de Brent inició la semana con una subida del 0.1% mientras el WTI de Texas, referencia en EEUU, había retrocedido un punto al comienzo de este lunes.

En cualquier caso, el riesgo de nuevos ataques a infraestructuras energéticas sigue generando volatilidad. Los precios del petróleo continúan por encima de los 100 dólares por barril.

Trump presiona para evitar el bloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente Trump instó a aliados y potencias internacionales a ayudar a garantizar el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica que conecta el golfo Pérsico con los mercados mundiales.

El mandatario ha pedido apoyo a varios países para formar una coalición que asegure la navegación en la zona, en medio de ataques iraníes que han reducido drásticamente el tráfico marítimo.

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El cierre de facto del estrecho ha provocado tensiones diplomáticas entre Washington y varios aliados. Algunos gobiernos europeos han respondido con cautela a la propuesta estadounidense.

La Unión Europea debate posibles medidas para mantener abierta la ruta, incluida la ampliación de su misión naval Aspides para proteger la navegación en la región.

Precio de la gasolina hoy en Estados Unidos

El crudo Brent, referencia internacional, ronda los 104 dólares, después de haber superado brevemente los 106 dólares durante la jornada este lunes. Desde el inicio del conflicto a finales de febrero, el petróleo ha subido más de un 40 %.

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Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio nacional de la gasolina regular se sitúa este lunes en 3.718 dólares por galón.

Ese nivel representa un nuevo aumento respecto al promedio de 3.699 dólares por galón registrado el domingo, de acuerdo con los datos más recientes de la Triple A.

Hace una semana, el promedio nacional era de 3.478 dólares por galón, mientras que hace un mes se ubicaba en 2.929 dólares, lo que refleja el impacto que ha tenido el conflicto en Medio Oriente sobre los mercados energéticos.