Sean Duffy Secretario del Transporte presenta iniciativa para que conductores de camiones realicen su examen en inglés para obtener su licencia El Departamento del Transporte de EEUU endurecerá las medidas para que los conductores y choferes obtengan licencias de conducir, uno de ellos será la aplicación de pruebas en inglés, para garantizar que todos los conductores entienden el idioma.

La administración del presidente Donald Trump ejercerá mayor presión para sacar a conductores y choferes no calificados de circulación, ahora el Departamento de Transporte (DOT) anunció un nuevo requisito para obtener su licencia.

Sean Duffy, secretario de Transporte, anunció el viernes 20 de febrero una iniciativa para garantizar que los conductores realicen su examen en inglés, ya que buscan que los chóferes cumplan con los siguientes requisitos:

Com prender el idioma

Sepan leer las señales de tránsito

Sean capaces de comunicarse con las autoridades.

Y es que muchos estados de la Unión Americana actualmente permiten que los conductores tomen sus exámenes de conducir en otros idiomas.

La iniciativa de Duffy se ampliará para evitar que empresas de transporte fraudulentas continúen operando, y someterá a revisión las escuelas cuestionables, además de garantizar que los estados cumplan con todas las regulaciones para la entrega de licencias comerciales.

Van contra escuelas de conducir falsas

El pasado 18 de febrero de 2026, el DOT emitió notificaciones de posible eliminación del registro nacional a más de 550 centros de entrenamiento “sham” (falsos o deficientes) que ofrecerían capacitación inadecuada o fraudulenta para futuros conductores de camiones y autobuses comerciales.



Esto tras investigaciones de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), que movilizó más de 300 investigadores en 50 estados para realizar inspecciones y detectar violaciones a las regulaciones federales.

Las inspecciones encontraron que múltiples proveedores presentaban violaciones graves:

Instructores sin las licencias adecuadas

Uso de vehículos inapropiados para la capacitación

Pruebas incompletas a los estudiantes

Direcciones falsas en sus registros

Según el comunicado oficial, uno de los centros retirados del registro había entrenado previamente a conductores de autobuses escolares, lo que subraya la gravedad de las fallas en el cumplimiento de las normas. Las escuelas que reciben una notificación de remoción tienen la oportunidad de corregir sus deficiencias, pero si no lo hacen, serán eliminadas del registro oficial de entrenamiento de CDL.

¿Por qué el DOT busca endurecer las medidas?

Estas medidas ocurren en un contexto de preocupación por la seguridad vial y las licencias comerciales mal emitidas, tras varios accidentes mortales en carreteras en los que participaron conductores con licencias cuestionables o sin la capacitación adecuada.

