Aranceles

Trump impondrá el 10 % de arancel global ante fallo del Supremo

El presidente anunció que firmará una nueva orden ejecutiva en la que impondrá un arancel global del 10 %

Video Aranceles Trump, conferencia: Usará leyes de 1930 y 1962 para imponer aranceles "aún más fuertes"

Donald Trump ha tomado la decisión de acudir a una nueva orden ejecutiva que implementaría un arancel general del 10 % a sus socios comerciales. Esto como reacción al fallo de la Corte Suprema que esta mañana dio un gran golpe a la política económica del presidente Trump, que había implementado una serie de aranceles recíprocos a más de 100 países.

Durante una conferencia de prensa que fue convocada de forma urgente, el presidente Donald Trump dijo: “Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 % en virtud del artículo 122, además de los aranceles normales que ya se aplican”.

El republicano defendió su política y criticó a la Corte, llegando incluso a llamar “traidores” a los jueces y calificó su decisión como “una locura”.

⁠Pero ahora la Suprema Corte me ha concedido el derecho incuestionable de prohibir la entrada de todo tipo de cosas a nuestro país. Para destruir países extranjeros, un derecho mucho más poderoso de lo que mucha gente pensaba que teníamos, pero no el derecho a cobrar aranceles, ¡qué locura!
Donald Trump


Esta decisión de la Corte es posiblemente la derrota más importante que ha sufrido el presidente Donald Trump durante su segunda administración.

Video Trump critica fallo de la Corte como "ridículo": "Puedo destruir el comercio con un embargo, pero no cobrar un dólar"
