Aranceles Trump impondrá el 10 % de arancel global ante fallo del Supremo El presidente anunció que firmará una nueva orden ejecutiva en la que impondrá un arancel global del 10 %

Video Aranceles Trump, conferencia: Usará leyes de 1930 y 1962 para imponer aranceles "aún más fuertes"

Donald Trump ha tomado la decisión de acudir a una nueva orden ejecutiva que implementaría un arancel general del 10 % a sus socios comerciales. Esto como reacción al fallo de la Corte Suprema que esta mañana dio un gran golpe a la política económica del presidente Trump, que había implementado una serie de aranceles recíprocos a más de 100 países.

Durante una conferencia de prensa que fue convocada de forma urgente, el presidente Donald Trump dijo: “Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 % en virtud del artículo 122, además de los aranceles normales que ya se aplican”.

El republicano defendió su política y criticó a la Corte, llegando incluso a llamar “traidores” a los jueces y calificó su decisión como “una locura”.

⁠Pero ahora la Suprema Corte me ha concedido el derecho incuestionable de prohibir la entrada de todo tipo de cosas a nuestro país. Para destruir países extranjeros, un derecho mucho más poderoso de lo que mucha gente pensaba que teníamos, pero no el derecho a cobrar aranceles, ¡qué locura! Donald Trump



Esta decisión de la Corte es posiblemente la derrota más importante que ha sufrido el presidente Donald Trump durante su segunda administración.