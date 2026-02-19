Economía Déficit comercial de EEUU marca récord a pesar de los aranceles de Trump: supera el billón de dólares El comercio exterior estadounidense estuvo marcado por la política arancelaria del presidente Donald Trump, quien impuso tarifas aduaneras de dos dígitos a importaciones procedentes de la mayoría de los socios comerciales.

Video Economía de EEUU: Estamos teniendo señales prometedoras. El 2026 será un buen año: Karoline Leavitt

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos, la diferencia entre lo que se importa respecto a las exportaciones, alcanzó en 2025 un nivel récord de 1,24 billones de dólares, un aumento del 2.1 % respecto al año anterior, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

Pese a este máximo histórico en el comercio de bienes, el déficit comercial total —que incluye bienes y servicios— se redujo ligeramente en el conjunto del año. El saldo global se situó en 901,500 millones de dólares, frente a 903,500 millones en 2024.

PUBLICIDAD

El comercio exterior estadounidense estuvo marcado por la política arancelaria del presidente Donald Trump, quien impuso tarifas aduaneras de dos dígitos a importaciones procedentes de la mayoría de los socios comerciales, con el objetivo declarado de reducir el déficit y fortalecer la industria nacional. Estas medidas elevaron la tasa efectiva promedio de aranceles del país a su nivel más alto desde la década de 1930.

Video ¿Qué son las 'cuentas Trump' que ofrecen hasta mil dólares por niño? Y cómo evitar caer en fraudes

Cae el déficit comercial con China

Durante el año 2025, las exportaciones aumentaron un 6 %, mientras que las importaciones crecieron cerca de un 5 %. En los primeros meses, entre enero y marzo, el déficit se amplió cuando empresas estadounidenses aceleraron compras del exterior antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Posteriormente, el desequilibrio se redujo durante buena parte del resto del año.

Las cifras también muestran cambios en los flujos comerciales por países. El déficit de bienes con China se redujo en el conjunto de 2025, tras la guerra arancelaria desatada por la Casa Blanca con Pekín, que posteriormente dio paso a una moderación de tensiones.

En diciembre, sin embargo, el déficit mensual total aumentó con fuerza hasta 70,300 millones de dólares, un alza de 32.6 % respecto a noviembre, impulsada por una caída de exportaciones y un incremento de importaciones.

Ese mes disminuyeron las exportaciones de suministros industriales, incluido el oro no monetario, mientras aumentaron las importaciones en esa misma categoría y también las de bienes de capital, como equipos de telecomunicaciones y accesorios informáticos.

PUBLICIDAD

Los flujos comerciales se vieron fuertemente afectados en 2025, cuando Trump impuso nuevos aranceles a bienes procedentes de prácticamente todos los socios comerciales como parte de su empeño en reducir el déficit comercial.