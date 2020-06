"¿Por qué solo matan gente negra?": cuando los afroestadounidenses explican a sus niños cómo manejarse con la Policía

Floyd murió luego de haber sido detenido en su automóvil, acusado de intentar usar un billete falso. Estaba desarmado y no opuso resistencia a la Policía. Terminó tirado en el pavimento, sometido por un oficial blanco, Derek Chavin, quien con la rodilla le apretó el cuello contra el suelo por casi nueve minutos. Floyd suplicó "por favor, no puedo respirar" mientras los colegas de Chauvin estaban alrededor sin ofrecerle socorro.

Encuentros fatales

"Cumple, luego te quejas"

"Debes tratar de chequear tus propias emociones. Tu no tienes control sobre cómo el oficial va a accionar o reaccionar hacia ti. Lo que tú puedes hacer es controlar tus emociones, tratar de estar todo lo calmado que puedas, tener control de tus propios pensamientos", aconseja Council. "Solo trata de no caer en tus emociones, en la ira, no estés pensando o diciendo... cosas como 'odio a la policía' o 'me detienen por mi perfil racial'. Quedate tranquilo y cumple".