Policía dispara y mata a un hispano pensando que portaba un arma de fuego... pero era un martillo

Los agentes llegaron una media hora después –algunos dentro de una patrulla identificada y otros en un vehículo que no lo estaba– y encontraron cerca de una decena de presuntos saqueadores en el estacionamiento de la farmacia. Los policías, según el comunicado, vieron a los presuntos ladrones colocando mercancía que posiblemente sacaron del establecimiento dentro de dos vehículos: una camioneta y un auto tipo sedán.

Fue entonces cuando agentes que iban en el vehículo oficial no identificado vieron a un hombre a un costado del edificio de la farmacia, que corría hacia el sedán que no había podido ser detenido. "Él se detuvo y, de forma abrupta, giró hacia los policías y se agachó quedando con las rodillas medio dobladas como si se estuviese preparando para disparar y moviendo sus manos hacia un área de la cintura cerca de la cual parecía haber la cabeza de una pistola", dijo el comunicado.

El policía que disparó no fue identificado y fue puesto en una baja administrativa de rutina, al igual que los otros agentes involucrados en el incidente. Lo ocurrido está siendo investigado por el Departamento de Policía.

El abogado de la familia asegura que nunca fue una amenaza

El abogado de la familia de Monterrosa, John Burris, refutó parte de lo que afirmó la policía y aseguró que el hombre no representaba una amenaza y que por el contrario parecía estarse entregando a las autoridades.

"La vida del agente no estaba en peligro (...) Hubo una indiferencia temeraria por la vida de este joven porque había tensión en el aire", dijo Burris citado por Los Ángeles Times en referencia a las crecientes tensiones raciales que ha habido en esa ciudad y en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd en medio de un arresto, en el cual un policía blanco presionó su cuello con su rodilla cuando se encontraba contra el pavimento y esposado, hasta la muerte.

"Él (Monterrosa) estaba arrodillándose de forma voluntaria y estaba en el proceso de levantar su manos cuando el policía vio lo que creyó era un arma y le disparó. El agente no estaba fuera del auto, Sean no lo estaba persiguiendo, no lo estaba amenazando", agregó el abogado.