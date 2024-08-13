El policía de Arkansas que fue captado golpeando brutalmente a un hombre esposado dentro de una patrulla

Video Policía le propina una brutal golpiza a un preso: el agente es acusado por la muerte de otro recluso

Joseph Harris, un oficial de policía de la ciudad de Jonesboro, en Arkansas, fue despedido después de conocerse que había dado una golpiza a un hombre que estaba esposado en el asiento trasero de un vehículo policial.

El Departamento de Policía de Jonesboro explicó en una publicación en su cuenta de Facebook que el viernes habían recibido una denuncia sobre un incidente que involucró a un oficial del departamento ocurrido la noche anterior.

" La naturaleza grave de la queja requirió una acción rápida", agregó la publicación, informando también que “tras una revisión interna del incidente, se determinó que el oficial involucrado debería ser despedido con efecto inmediato”.

La brutal golpiza del oficial de policía Joseph Harris a un hombre esposado

El departamento también publicó un video de la cámara del vehículo policial del incidente en su canal de YouTube.

El jefe del Departamento de Policía de Jonesboro, Rick Elliott, dijo a The Associated Press que se sentía "conmocionado y horrorizado", y su departamento había remitido el caso a la fiscalía local.

Elliott dijo también se había reportado el incidente a la oficina del FBI en Little Rock y que su departamento solicitará al estado la descertificación de Harris como oficial de policía.

Harris no ha sido acusado penalmente.

En esta imagen tomada de un video proporcionado por el Departamento de Policía de Jonesboro, Arkansas, el oficial de policía de Jonesboro Joseph Harris, a la derecha, usa su puño para golpear a Billy Lee Coram, quien está esposado en el asiento trasero de un auto de policía, el jueves 8 de agosto de 2024, en Jonesboro, Arkansas. Imagen AP



En el video de 12 minutos, se escucha al detenido, Billy Lee Coram diciendo que el día anterior se había tragado una bolsa de fentanilo, y temía morir si no lo llevaban al hospital.

"Juro por Dios, por la vida de mi hija, tengo fentanilo dentro de mí y están tratando de enviarme de regreso a la cárcel donde me van a dejar morir", dice Coram a los oficiales.

Momentos más tarde, el hombre, sumamente agitado, pregunta a los agentes: "¿Están tratando de matarme?" Se puede escuchar a un oficial responder: "No". El detenido obtiene la misma respuesta cuando pregunta a los oficiales, si les importa o creen lo que está diciendo.

Luego se ve al detenido con el cinturón de seguridad enrollado alrededor de su cuello, y haciendo ruidos como si no pudiese respirar, es un aparente intento de estrangulación.

La policía momentos después se ve a un oficial abrir la puerta trasera del vehículo y golpear y repetidamente al detenido en la cara con el puño y el codo, para luego cerrar la puerta.

El video muestra después la puerta cerrándose de golpe, aparentemente golpeando la cabeza de Coram.

"Lo que está mal, está mal. Realmente no hay nada que investigar", dijo Elliott a AP.

Hace dos años, Harris recibió una suspensión de 20 horas sin sueldo y con capacitación obligatoria por parte del departamento por uso excesivo de la fuerza, dijo a CNN la oficial de información pública del Departamento de Policía de Jonesboro Sally Smith, quien también confirmó que el oficial había sido nombrado en una demanda por homicidio culposo presentada en junio.