Condenan a tres exagentes por el caso Tyre Nichols, el joven golpeado hasta la muerte por policías de Memphis

Video Imágenes sensibles: revelan el brutal video del arresto que dejó sin vida a Tyre Nichols

Tres expolicías de Memphis fueron condenados este jueves por la brutal golpiza propinada al joven Tyre Nichols en 2023, pero fueron absueltos de los cargos más severos que enfrentaban tras una muerte que provocó protestas en todo Estados Unidos y exigencias de que se realizaran cambios en el cuerpo de policía.

El jurado deliberó durante aproximadamente seis horas antes de regresar con el veredicto para Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith, quienes se declaraban inocentes.

PUBLICIDAD

Los tres fueron condenados por manipulación de testigos relacionada con el encubrimiento de la paliza, pero Bean y Smith fueron absueltos de los cargos relacionados con los derechos civiles de la víctima.

Haley, por su parte, fue absuelto de violar los derechos civiles de Nichols causándole la muerte, pero condenado por el cargo menor de violar sus derechos civiles causando lesiones corporales.

Los cargos de manipulación de testigos conllevan posibles sentencias de hasta 20 años de prisión, mientras que el de violación de derechos civiles contra Nichols puede suponer hasta 10 años de cárcel.

Los tres exagentes podrían haber enfrentado cadena perpetua si eran condenados por los cargos más severos.

“Una victoria es una victoria. Todos irán a la cárcel”, le dijo a la agencia AP Rodney Wells, padrastro de Nichols.

Otros dos agentes se declararon culpables por la muerte de Nichols

Un total de cinco agentes fueron acusados de la muerte de Nichols, pero dos se declararon culpables y testificaron contra miembros de la unidad de élite a la que pertenecían.

Los miembros del jurado vieron en varias ocasiones fragmentos gráficos del video policial que mostraban a los agentes pateando a Nichols y golpeándolo con una porra a pocos pasos de su casa, mientras el hombre llamaba a su madre.

Los fiscales argumentaron que Nichols fue golpeado por huir de un control de tráfico, y que los agentes mintieron (a un supervisor, a los profesionales médicos que atendían a Nichols y en los informes escritos obligatorios) sobre el alcance de la fuerza que utilizaron contra él.

PUBLICIDAD

Nichols, un joven negro de 29 años, huyó del control de tráfico a pesar de que habían utilizado gas pimienta y una pistola paralizante contra él. Los cinco agentes, quienes fueron despedidos tras la paliza, también son de raza negra.

Uno de los testimonios más emotivos del juicio fue el de uno de los agentes, Desmond Mills, quien aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que los fiscales piden hasta 15 años de prisión.

Entre lágrimas, declaró que lamentaba haber sido autor de la paliza, que dejó huérfano al hijo pequeño de Nichols. También reconoció que apoyó el encubrimiento de lo sucedido con la esperanza de que Nichols sobreviviera y todo el asunto "pasara a mejor vida".

Pero, finalmente, Nichols murió el 10 de enero de 2023, tres días después de la paliza. Su hijo tiene ahora 7 años.

Tyre Nichols murió por golpes en la cabeza propinados por los policías

El otro agente que llegó a un acuerdo con los fiscales, Emmitt Martin, testificó que Nichols estaba “indefenso” mientras los agentes lo golpeaban. Según su acuerdo de culpabilidad, los fiscales sugerirán una sentencia de prisión de hasta 40 años.

Los abogados defensores cuestionaron si los policías estaban debidamente entrenados. También señalaron a Martin, quien reconoció haber golpeado y pateado a Nichols en la parte superior del torso y la cabeza, como el principal agresor.

El video de la policía muestra a los policías deambulando y hablando mientras Nichols sufre debido a sus heridas. Un informe de la autopsia muestra que murió por golpes en la cabeza. El informe describe lesiones cerebrales y cortes y moretones en la cabeza y otras áreas.

PUBLICIDAD

Los cinco agentes también fueron acusados de asesinato en segundo grado en un tribunal estatal, donde se declararon inocentes, aunque se espera que Mills y Martin cambien sus declaraciones. No se ha fijado una fecha para este juicio en el tribunal estatal.