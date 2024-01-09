Muertes a manos de la policía rompen récord desde que se tienen registros

Video Policías matan a tiros a hispano con esquizofrenia que amenazaba con arma blanca: "es una muerte injusta"

En el año 2023 se rompió el récord del número de personas que murieron en Estados Unidos a manos de la policía desde que se tienen registros: 1,232, un promedio de más de 3 diarias, según datos publicados por la plataforma sin fines de lucro Mapping Police Violence, que lleva una base de datos sobre la violencia policial en el país.

Esta cifra es la mayor documentada por la plataforma desde que comenzó a monitorear los casos en 2013: en 2023 hubo 30 muertes más que en 2022, 84 más que en 2021, 72 más que en 2020 y 134 más que en 2019.

Los números incluyen tanto muertes por disparos como personas electrocutadas por pistolas paralizantes, golpeadas o asfixiadas en maniobras de inmovilización, entre otras posibles causas. Y el grupo no descarta que se puedan seguir sumando casos a la base de datos a medida que se conocen, ya que no existe una oficial.

Solo en 20 de los 365 días de 2023 las fuerzas del orden estadounidenses no mataron a nadie. En septiembre y noviembre de 2023 no hubo un solo día en que no muriera una persona en el país a manos de la policía, y el 3 de diciembre fue la jornada más mortal del año: 10 personas perdieron la vida en EEUU a manos de las autoridades.

El monitoreo de Mapping Police Violence muestra un patrón que se repite y esboza una crisis sistémica de violencia policial en Estados Unidos. Ya 2022 había roto el récord desde que la organización empezó a llevar registros, y ahora 2023 lo superó.

Violencia policial en EEUU: los hombres negros se llevan la peor parte

Una vez más, los hombres negros son el grupo de población más afectado por la violencia policial letal: hay tres veces más posibilidades de que la policía mate a una persona negra que a una blanca y 1.3 veces más de probabilidades de que un afroestradounidense abatido por la policía esté desarmado con respecto a los blancos.

Según el informe de 2023 de Mapping Police Violence, en 2023 la policía mató a 290 hombres negros, el 23.5% de las víctimas, a pesar de que ese grupo racial constituye solo el 13% de la población de EEUU, según el Censo de 2020. Tras los afroestadounidenses, los originarios de las islas del Pacíficos, los nativos estadounidenses y luego los latinos son los grupos más afectados y tienen más probabilidades de morir a manos de la policía que los blancos y los asiáticos.

El monitoreo también contempla que el 95% de los departamentos de policía de las grandes ciudades del país mata a personas negras en tasas proporcionales más altas que las blancas. Entre 2013 y 2023, por ejemplo, el Departamento de Policía de Chicago mató a personas negras a una tasa 27 veces mayor que las blancas, de acuerdo con los porcentajes de población.

Nuevo México, el estado con más muertes a mano de la policía en 2023

La policía de Nuevo México mató a 23 personas el año pasado, lo que convierte a ese estado en el de más casos de muertes per cápita a manos de las fuerzas del orden, con una tasa de 10.9 casos por cada millón de residentes.

Del mismo modo, Albuquerque, la ciudad más poblada de ese estado, es la que más casos de muertes a mano de la policía registra per cápita en un listado de las 50 más grandes del país. La policía de esa ciudad mató a seis personas en 2023 de una población de poco más de 560,000 habitantes, una tasa considerablemente mayor que la de otras ciudades más grandes y pobladas como Nueva York, Chicago o San Diego.

Uno de los casos de asesinato por parte de la policía en Nuevo México ocurrió en octubre, cuando un oficial de Las Cruces, cerca de la frontera con México, mató a tiros a Teresa Gómez, una mujer que estaba estacionada en su auto junto a otro pasajero afuera de un complejo de viviendas públicas, algo que según el policía no podía hacer. Aquí puedes ver un video del caso: Investigan a un agente de la policía de Las Cruces por disparar a una mujer en su auto.

Otro aspecto geográfico que destaca el reporte de Mapping Police Violence es el hecho de que el año pasado se registraron más muertes a mano de la policía en zonas rurales (el 26% de los casos) que en zonas urbanas (el 24%), según los códigos postales en donde fueron registrados (el resto ocurrió en zonas suburbanas o indetermininadas), lo cual marca un cambio de tendencia con respecto a años anteriores, en los que predominanban las muertes a manos de la policía en los núcleos urbanos.

Como parte de esta misma tendencia el reporte contempla un aumento de las muertes a manos de agentes de las oficinas del sheriff del condado, que suelen tener jurisdicciones más rurales y suburbanas y que el año pasado fueron responsables del 32% de los casos, frente al 26% 10 años atrás.

¿En qué circunstancias mata la policía?

Una tendencia que sí se mantuvo en 2023 es el hecho de que aproximadamente 1 de cada 3 muertes a manos de la policía ocurren cuando la persona, generalmente un sospechoso, está intentando huir. 445 personas que intentaban huir de la policía el año pasado terminaron muertas, el 33% de todos los casos.

Al huir, las personas negras o mestizas (latinas o de las islas del Pacífico) tienen más posibilidades que blancos y asiáticos de ser abatidos.

En muchas ciudades y estados ha habido esfuerzos para disuadir a los agentes del orden de disparar contra personas o autos de personas que huyen, lo cual pone en riesgo a la población general y ha sido responsable de que mueran personas completamente inocentes. Pero esta tendencia sigue siendo predominante en los casos de muertes a manos de la policía.

Según el monitoreo, la mayoría de las muertes suceden a partir de denuncias de crímenes violentos, también problemas domésticos, controles de crisis de salud mental, paradas de tráfico, y ofensas no violentas. 1 de cada 3 muertes a manos de las autoridades ocurrieron a partir de situaciones que implicaban un presunto hecho de violencia.

La mayoría de las muertes a mano de la policía queda impune

Otro aspecto relevante en la crisis sistémica de violencia policial en EEU es la impunidad con que cuentan los agentes del orden.

Entre 2013 y 2022 el 98.1% de las muertes perpetradas por la policía no dieron lugar a que los responsables enfrentaran cargos, según Mapping Police Violence.

Expertos y organizaciones internacionales han señalado la laxitud de las leyes que rigen y castigan el uso letal de la fuerza por parte de la policía a nivel estatal, ya que esto no está legislado a nivel federal.

