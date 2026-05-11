Lucero Hijo de Lucero es captado como pocas veces con su mamá: así de grande luce José Manuel El joven fue captado acompañando a su mamá en un evento público en la Ciudad de México. Así de grande luce José Manuel, el hijo mayor de Lucero y Manuel Mijares.



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Video Lucero presume, como pocas veces, fotos con su hijo José Manuel

José Manuel, el hijo mayor de Lucero y Manuel Mijares, fue captado como pocas veces junto a su mamá en la Ciudad de México.

Las imágenes fueron difundidas por el medio ‘Al Punto Noticias’ el sábado 9 de mayo, donde se señaló que el joven estuvo “siempre pendiente” de su madre, quien ofreció un concierto al norte de la Ciudad de México con motivo del Día de las Madres.

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Aunque en las imágenes solo se puede ver al joven detrás de su madre tras bambalinas, en el video también se alcanza a ver lo grande que está José Manuel, quien el próximo noviembre cumplirá 25 años.

“José Manuel, el guapo hijo de Lucero siempre pendiente de que todo con su mami esté en orden…”, reportaron.

Así captaron al hijo de Lucero en la Ciudad de México. Imagen Al Punto Noticias / Instagram

Lucero publica nuevas fotos de su hijo mayor

Con motivo del Día de las Madres, Lucero compartió nuevas fotografías junto a sus dos hijos. Sin embargo, fue José Manuel quien llamó la atención por su gran parecido con el intérprete de ‘Soldado del Amor’.

“Cada día que paso a su lado me doy cuenta de que este regalo de ser madre es una hazaña brutal.

El milagro de la vida diariamente a mi lado… sus sonrisas, sus palabras, cada gesto de cada uno de ellos dos que me hace sentir la super heroína, la mujer más completa, la mejor versión de mí siendo su mamá”, escribió la intérprete.

Lucero presume a sus dos hijos. Imagen Lucero / Instagram



“Ellos que con un simple y maravilloso guiño al pasar, me hacen comprobar que todo en el mundo está bien. Ellos que son mis maestros. Ellos que me llenan el alma con su respiración. Ellos que me regalan el privilegio de tenerlos ocupando cada mitad de mi corazón. Ellos que me dan alas y que son mi enorme motor. Mis hijos amados que desde que los supe en mí, son mi vida entera. Gracias al cielo por ser mamá. Por ser SU mamá. Y gracias a Dios también por seguir teniendo a la mía siempre a mi lado. Que Dios cuide a todas las mamás buenas que hay en el mundo”, sentenció.

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Así ha crecido José Manuel, hijo mayor de Lucero

A diferencia de sus padres y de su hermana menor, José Manuel lleva una vida alejada de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando hace esporádicas apariciones en las redes sociales de Lucero y Manuel Mijares, donde ambos cantantes han evidenciado lo mucho que ha crecido su primogénito.

En 2020, la ‘Novia de América’ reveló que su hijo estaba “enfocado en sus estudios” en Boston, donde se encontraba estudiando en la prestigiosa Berklee College of Music. Tres años después, su hermana declaró que él estaba centrado en “la producción musical” y, posiblemente, se concentraría estudiando “music business”.

La última aparición pública de José Manuel fue en mayo de 2024 durante la transmisión del programa Juego de Voces, donde expresó su apoyo a su papá y hermana.