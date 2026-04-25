Noticias Donald Trump es evacuado por un incidente con un hombre armado durante la cena de corresponsales Donald Trump salió ileso tras el incidente y agradeció al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por actuar de inmediato.

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El presidente Donald Trump y otros altos líderes, como J. D. Vance, fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche después de que un hombre armado irrumpiera en el evento.

El Servicio Secreto y otras autoridades invadieron el salón de banquetes mientras los invitados se agachaban bajo las mesas por cientos. "¡Fuera del camino, señor!", gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

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Un hombre armado irrumpió en el Salón de Baile, lo que hizo que de inmediato los asistentes se tiraran al suelo para resguardarse.

Agentes del Servicio Secreto intervinieron para proteger al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, fueron auxiliados y escoltados fuera del escenario de forma preventiva, mientras se activaban los protocolos de seguridad en el evento.

Minutos después del incidente, Donald Trump compartió un mensaje en redes sociales y agradeció al Servicio Secreto por actuar rápido, además coonfirmó que el atacante ya fue detenido y que quiere reanudar la cena de corresponsales.

El individuo armado fue interceptado por agentes de seguridad en las inmediaciones de un perímetro de resguardo y posteriormente detenido, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación.

Secret service agents respond during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Imagen Mark Schiefelbein/AP