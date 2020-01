Pagarán casi $19,000 a 'dreamer' que fue retenido y entregado a inmigración

En el verano de 2018 fue arrestado bajo la sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol. “Reconozco eso y soy culpable de eso y estoy lidiando con las consecuencias de eso. Lo que no es correcto es que la policía esté trabajando con ICE para deportar a un receptor de DACA”, dijo Torres.

Justin Martin, portavoz de la ciudad de Long Beach, no respondió a una petición de entrevista.

Gana demanda por acusación falsa

Durante su detención, los agentes del alguacil notificaron a ICE que estaba detenida. Ella tenía su licencia de conducir de California y otra documentación que confirmaba su estado legal de inmigración. Justo cuando estaba saliendo de la custodia de San Bernardino, los agentes de ICE la detuvieron. Plascencia no pudo convencer a los agentes del sheriff o agentes de ICE para que le dieran la oportunidad de demostrar que era ciudadana.

“Me sentí impotente, como si no fuera nadie", dijo posteriormente. “Aquí, hablan de derechos... en ese momento, me di cuenta, no tenemos derechos”.