California Castle Peak, así es la montaña de más de más de 9 mil pies de altura donde esquiadores murieron en California El reporte más reciente de autoridades confirmó el hallazgo de ocho cuerpos sin vida luego de una avalancha en el sitio.

El pasado martes 17 de febrero, una avalancha en la zona de Castle Peak, California, sepultó a un grupo de 15 esquiadores que regresaba de una expedición de tres días. El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. (hora local) en un área de difícil acceso cerca de Donner Summit, mientras la región era azotada por una tormenta invernal.

Equipos de rescate lograron localizar a seis sobrevivientes el martes por la noche, quienes se refugiaron en una estructura improvisada con lonas antes de ser evacuados con hipotermia y diversas lesiones. Los esfuerzos de búsqueda fueron difíciles debido a fuertes vientos y una acumulación de nieve que superaba 39 pulgadas de altura.

El reporte más reciente de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada confirmó el hallazgo de ocho cuerpos sin vida, mientras que una persona permanece desaparecida aunque se presume fallecida. Las autoridades han suspendido temporalmente las labores de recuperación de los cuerpos debido al riesgo extremo de nuevos aludes en la zona afectada.

¿Cómo es Castle Peak donde esquiadores murieron en California?

Ubicada en el corazón de la Sierra Nevada, Castle Peak se alza como uno de los picos más icónicos y visitados del norte de California. Sin embargo, su belleza esconde peligros que han convertido a esta formación de más de 9,000 pies en el escenario de desapariciones y situaciones mortales.

De acuerdo con la Asociación Donner Summit, Castle Peak tiene una altitud exacta de 9,103 pies, y es el punto más alto del área de Donner Summit, cerca de Truckee. Su nombre se debe a sus tres torreones de roca volcánica que asemejan las almenas de un castillo medieval, visibles desde la Interestatal 80.

Aunque es una ruta popular para el senderismo en verano y el esquí en invierno, la montaña presenta riesgos por tener un terreno escarpado y tiempo impredecible ya que las tormentas de nieve pueden reducir la visibilidad a cero en cuestión de minutos.

Peligro por desapariciones en Castle Peak

A pesar de su cercanía con zonas habitadas, Castle Peak ha sido el lugar de múltiples operativos de búsqueda y rescate ya que se suelen reportar desapariciones de excursionistas que se desvían de las rutas marcadas o se ven sorprendidos por el anochecer.

En condiciones invernales, las bajas temperaturas y las acumulaciones de nieve de varios pies de altura han dificultado la localización de personas desaparecidas, lo que resulta en desenlaces trágicos debido al frío.