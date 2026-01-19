sismo ¿Por qué tembló hoy en California? Suman cinco réplicas del sismo de 4.9 El epicentro del sismo de 4.9 grados que se registró en las inmediaciones de la ciudad de Indio, en el condado de Riverside, California.

Video Un sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de California: esto es lo que se sabe

Un sismo de magnitud 4.9 se registró en las inmediaciones de la ciudad de Indio, en el condado de Riverside, California, dentro de una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos.

El movimiento ocurrió en una zona dominada por el sistema de la falla de San Andrés, una extensa estructura geológica que atraviesa gran parte del estado y concentra la liberación de energía tectónica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la intensa sismicidad del sur de California es consecuencia del desplazamiento constante de la placa del Pacífico, que avanza hacia el norte en relación con la placa norteamericana.

El límite entre ambas está marcado principalmente por la falla de San Andrés, que se extiende por unos 1200 kilómetros, desde el mar de Salton hasta el norte de California, y pasa cerca de comunidades como Indio, lo que incrementa la frecuencia de movimientos telúricos en la zona.

El USGS explicó que, aunque no todos los sismos se originan directamente en el trazo principal de la falla de San Andrés, muchos ocurren en fallas secundarias y estructuras asociadas que forman parte del mismo sistema tectónico.

Estas fallas también son capaces de generar terremotos significativos, algunos de ellos históricos, como el de Fort Tejon de 1857, que alcanzó una magnitud cercana a 8 grados.

¿Qué hacer en caso de sismo?