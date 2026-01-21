Noticias El gobernador de California acusa que bajo presión de la Casa Blanca le prohibieron la entrada en un foro en Davos 2026 En su cuenta de X, Gavin Newsom señaló que se le prohibió hablar con medios durante el Foro Económico Mundial 2026. Esto fue lo que pasó.

La oficina de Gavin Newsom, gobernador de California, acusó en su cuenta de X que, bajo presión de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, USA House, al cual calificó de ser una iglesia que actúa como pabellón oficial de los EEUU, se le negó la entrada para hablar con los medios.

Le niega la entrada a Newsom para hablar con los medios de comunicación después de que Fortune, el socio oficial de medios, lo invitara a hacerlo



Además, su oficina indicó que Stephen Miller, consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, se negó a hacer contacto visual con Gavin Newsom, detrás del escenario en Davos.

"¿Qué tan débil y patético hay que ser para tener tanto miedo de una charla informal?", añadió Newsom en su cuenta de X.

BREAKING: Under pressure from the White House and State Department, USA House (a church acting as the official US pavilion) is now denying entry to @CAGovernor Gavin Newsom to speak with media after Fortune — the official media partner — invited him to speak. — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 21, 2026

La rivalidad Trump - Newsom

Los desencuentros entre Gavin Newsom y Donald Trump no son nuevos. Su punto más fuerte fue durante 2025, cuando el gobernador acusó a Trump de haber violado la soberanía de California al haber desplegado a cientos de elementos de la Guardia Nacional como parte de sus políticas antiinmigrantes. Esto derivó en demandas en tribunales por uso de Fuerzas Federales, incluso Newsom se ha burlado de Trump y sus discursos.

Cabe señalar que Gavin Newsom es uno de los principales líderes demócratas que podría encabezar las preferencias de los votantes en la próxima elección de la Casa Blanca.